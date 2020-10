Eine neue Betonung des östlichen Stadteingangs ist auf einer noch unbebauten Gartenfläche an der Schönebürgstraße auf Höhe des Stadions geplant. Hier soll ein achtstöckiges Hochhaus gebaut werden. So sieht es der Masterplan „Östliche Innenstadt“ vor, und nun auch der Bebauungsplanentwurf „Am Schönebürgstadion I“, den der Crailsheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung aufgestellt hat. Stadtrat Uwe Berger (CDU) merkte an, dass mit dem Hochhaus „ein wirklich markantes Gebäude“ entsteht. Umso wichtiger sei es, dass es „von ansprechender Architektur“ sei. Schon im Bauausschuss hatte er vor weiteren Bausünden gewarnt. Bürgermeister Steuler sagte zu, „extrem gut aufzupassen“.