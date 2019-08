Im Herbst wird die Roßfelder Taxisstraße ausgebaut.

Nachdem der Parkplatz an der Turnhalle neu gestaltet wurde, steht jetzt die direkt angrenzende Taxisstraße an, der allgemein ein schlechter Zustand bescheinigt wird. Der Bau- und Sozialausschuss hat die Straßenbauarbeiten und die Außenanlagen beim Feuerwehrgerätehaus für 425.382 Euro an die Firma Rossaro vergeben. Es handelt sich um außerplanmäßige Ausgaben, die durch geringere Kosten bei der Gemeindeverbindungsstraße Ölhaus-Roßfeld gedeckt werden.

Straße Zweite Sperrung war nötig Wie schon letztes Jahr wird zwischen Hohenhaslach und Sersheim saniert. Die BZ hat gefragt: Warum?

Die Taxisstraße steht im 2018 beschlossenen Prioritätenplan der Stadt an dritter Stelle. Die ersten beiden Vorhaben, Spitalstraße und Goldbacher Akazienweg, sind derzeit bereits in Arbeit beziehungsweise werden noch in diesem Jahr ausgeschrieben.

Auf der Taxisstraße wird die komplette Fahrbahn im Vollausbau erneuert. Die Straßenarbeiten beginnen im September und werden voraussichtlich im Dezember abgeschlossen. Am Feuerwehrgerätehaus wird im März und April 2020 gearbeitet.

Das könnte dich auch interessieren:

B311 bei Erbach Tag eins der Sperrung verläuft glimpflich Die Terminierung der Belagsarbeiten auf der B 311 in den Ferien zahlt sich aus: Das befürchtete Chaos in Erbach und Umgebung bleibt aus.