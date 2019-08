Für den 14. Dezember bietet das Standesamt Trauungen bei besonders romantischer Atmosphäre an.

Zum ersten Mal bietet das Crailsheimer Standesamt Candle-Light-Trauungen an. Bei ausgewählter Dekoration und ansprechender Beleuchtung können sich Paare in den Abendstunden des 14. Dezembers 2019 im Trauraum des Rathauses in wunderschöner Atmosphäre das Jawort geben. Für weitere Informationen und zur Terminvergabe können sich Interessierte unter Telefon 0 79 51 / 4 03 11 20 an das Team des Standesamtes wenden oder eine Mail an standesamt@crailsheim.de senden.

