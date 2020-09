Wie die Polizei mitteilt, ließen sich zwei Jugendliche im Alter von 17 und 16 Jahren am Dienstag um kurz vor 22 Uhr mit einem Taxi zum Crailsheimer Bahnhof fahren. Dort verließen sie fluchtartig das Taxi, ohne den Fahrpreis zu bezahlen und flüchteten in Richtung der Gleisanlage. Der 64-jährige Taxifahrer verständigte die Polizei, holte die Jugendlichen ein und hielt sie fest. Diese schlugen dem Taxifahrer mehrfach ins Gesicht, wodurch er verletzt wurde. Die Polizei übergab die Jugendlichen nach den polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern.