Themen in diesem Artikel Crailsheim

Eine Schnittwunde hat sich eine 32-Jährige zugezogen, die am Donnerstag in Crailsheim einen Streit zwischen zwei Männern schlichten wollte.

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Donnerstag gegen 20.30 Uhr auf einer privaten Grillparty in der Kirchstraße in Crailsheim zu einem Streit zwischen einem 34-jährigen Mann und seinem 35-jährigen Bruder. Als die 32-jährige Lebensgefährtin des 35-Jährigen den Streit schlichten wollte, wurde ein Messer eingesetzt und sie erlitt eine Schnittwunde. Nach dem Vorfall flüchteten die beiden Brüder. Die Frau wurde mit einem Atemalkoholwert von knapp 2,4 Promille zur Vorsorge in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Polizeistreifen fahndeten am Donnerstagabend in Crailsheim nach den zwei Männern. Die Ermittlungen dauern an - auch in Bezug auf die Frage, welcher der beiden Streithähne das Messer geführt hat.

