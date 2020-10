Eigentlich soll die Verhandlung vor dem Amtsgericht Crailsheim am vergangenen Donnerstag um 14 Uhr beginnen, doch der Angeklagte fehlt. Der 34-Jährige muss erst von der Polizei vorgeführt werden, sie erwischt ihn in der Wohnung in einer nördlichen Kreisgemeinde. Vor Gericht erscheint er in Pol...