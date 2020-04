Wie die Polizei mitteilt, war eine Streife am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf der Dr.-Bareilles-Straße in Richtung Ellwanger Straße unterwegs. Dabei sahen die Ordnungshüter auf dem Parkplatz eines Discountermarkts eine vierköpfige Personengruppe. Um die Gruppe zu kontrollieren, wendeten die Beamten. Ein Jugendlicher aus der Gruppe rannte daraufhin über den Parkplatz, warf einen schwarzen Beutel dort gegen einen Zaun und flüchtete zu Fuß weiter. Die Polizisten holten ihn schnell ein und kontrollierten ihn: Es handelte sich um einen 17-Jährigen. In dem weggeworfenen Beutel befanden sich mehrere kleine Päckchen mit Marihuana. Der 17-Jährige wurde schließlich wieder auf freien Fuß gesetzt, ihm droht nun ein Strafverfahren.