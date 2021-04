Am Gründonnerstag ist die Polizei gegen 14.15 Uhr zu einem Einsatz an Crailsheims Zentralem Omnibus-Bahnhof (ZOB) gerufen worden. Der gemeindliche Vollzugsdienst hatte zuvor einen 42-Jährigen wegen der fehlenden Maske angesprochen. Der Mann wurde dann, so die Polizei, sehr aggressiv gegen die Mita...