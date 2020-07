Das Vorhaben von Kinobetreiber Tilman Wagner, in der Jagstaue ein Open-Air-Kino zu installieren, wird vom Gemeinderat einstimmig befürwortet. In der jüngsten Sitzung stimmten die Stadträte der Verpachtung einer rund 800 Quadratmeter großen städtischen Fläche in der Paradeisallee an den Unternehmer zu. Ob noch in diesem Sommer die ersten Kinofilme unter freiem Himmel zu sehen sind, steht noch in den Sternen, weil nicht nur die Stadt zustimmen muss, sondern auch andere Behörden.

Wagner ist es sehr wichtig, dass von dem Kino keine Lärmbelästigungen ausgehen. Auch deshalb will er mehr als 200.000 Euro in sein Projekt „Jagstflimmern“ investieren. So soll in Crailsheim eine Anlage entstehen, wie es weit und breit keine zweite gibt: ein silent cinema, ein stilles Kino. Der Ton ist nur über Handy (samt Ohrstöpseln) zu empfangen, oder über Kopfhörer. Es gibt also keine Filmgeräusche, die in die Umgebung emittiert werden. Andererseits ist es so, dass die Zuschauer nicht von den Geräuschen, die von der Worthingtonstraße ausgehen, gestört werden.

Die Anlage soll aber nicht nur im Sommer genutzt werden können, sondern auch in der restlichen Zeit. „Mit ein bisschen Fantasie ist da viel vorstellbar“, ist sich Wagner sicher. Er denkt an Vorträge, Lesungen, Kindertheater, Kleinkunst und Musikdarbietungen.