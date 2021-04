In der Grundschule in Onolzheim sind hohe Konzentrationen des radioaktiven Edelgases Radon gemessen worden, teilt die Stadtverwaltung in einer Bekanntgabe an den Gemeinderat mit. Die Messwerte im Gebäude beliefen sich teilweise auf mehr als 3000 Bequerel pro Kubikmeter Luft (Bq/m³). Zum Vergleich:...