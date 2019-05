Themen in diesem Artikel Crailsheim

NKD kehrt Crailsheim den Rücken und schließt zum 22. Juni seine Filiale in der Wilhelmstraße.

Das Unternehmen, das mit rund 1800 Verkaufsstellen zu den größten Textileinzelhändlern in Deutschland und Österreich gehört, hat bereits mit dem Abverkauf begonnen. Als Grund für die beabsichtigte Schließung nennt Jörg Roßberg – bei NKD für die Unternehmenskommunikation zuständig – den Verkauf des Gebäudes. Mit dem neuen Eigentümer habe man sich nicht auf einen Mietpreis einigen können. „Das bedauern wir sehr, da unsere Kunden unser Sortiment sehr schätzen. Sowohl Umsätze als auch die Frequentierung entwickelten sich ausgesprochen positiv“, heißt es auf Anfrage. Deshalb suche man intensiv nach einem Ersatzobjekt. NKD will, so wie in den letzten Jahren auch, wirtschaftlich vertretbar weiter wachsen. „Wir setzen auf Expansion“, so Roßberg, zumal man mit einem neuen Finanzinvestor einen strategischen Partner gefunden habe, der die Wachstumsstrategie weiter nachhaltig optimieren wird, so Roßberg. NKD sieht sich als Nahversorger mit einem Vollsortiment an Bekleidung sowie an Wohn-Accessoires und Heimtextilien und betreibt darüber hinaus einen eigenen Online-Shop.

KiK eröffnet weiteren Standort

Lange standen die Verkaufsräume in der Wilhelmstraße 21/1 leer: Doch am Donnerstag letzter Woche hat hier der Textildiscounter KiK mit Sitz im Nordrhein-Westfälischen Bönen einen weiteren Standort bezogen, mit dem er die Präsenz vor Ort erhöhen will. Der neue Standort soll „genau wie in der bestehenden Filiale (in der Haller Straße) eine tolle Einkaufsmöglichkeit für Familien und Sparfüchse bieten“, schreibt das Unternehmen, das auf der Homepage damit wirbt, dass sich jeder Kunde von der Socke bis zur Mütze für unter 30 Euro komplett einkleiden kann. KiK bietet in der neuen Filiale auf 650 Quadratmetern Verkaufsfläche Textilien, Deko- und Geschenkartikel, Schreib- und Spielwaren sowie Beautyprodukte und beschäftigt hier sechs Mitarbeiterinnen. Das 1994 gegründete Unternehmen setzt mit europaweit gut 3750 Filialen – davon rund 2700 in Deutschland – auf Kundennähe. Bis 2022 soll das Filialnetz in Europa auf 5000 wachsen.

