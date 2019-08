Der MFC Crailsheim veranstaltet am Wochenende sein 57. ADAC-Motocross. Eines der Highlights an der Barenhaldenmühle ist das Nachtspringen am Samstag mit Show- und Lichteffekten.

Spannende Meisterschaftsrennen stehen am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, in Hohen­lohe an, und zwar beim 57. ADAC-­Motocross auf der Barenhaldenmühle, der vereinseigenen Strecke des MFC Crailsheim. Zum 32. Mal werden die Wettkämpfe dort ausgetragen.

Das Programm beginnt am Samstag um 10 Uhr mit dem Jedermann-­Training, bei dem auch Hobbyfahrer auf der Rennstrecke mit ihrem Motorrad fahren können. Zum zwölften Mal bietet der MFC dies allen Fahrern an, die ein renntaugliches Motocross- oder Enduro-Motorrad haben. Auch Quads und Motorräder mit Seitenwagen können teilnehmen. Bei Kindern und Jugendlichen muss ein Erziehungsberechtigter anwesend sein. Anmeldung ist ab 9.30 Uhr im Fahrerlager.

Siegerehrung und MX-Party

Um 20.30 Uhr beginnt das Flutlichtspringen mit Licht- und Nebeleffekten auf dem MFC-Gelände. Teilnehmen können Solo­motorräder, Gespanne und auch Quads, die in verschiedene Klassen eingeteilt werden. Mit einer vorgegebenen Anlaufstrecke werden die Piloten versuchen, so weit wie möglich zu springen. Diese Veranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren zum Highlight für die Zuschauer entwickelt. An das Springen schließen sich die Siegerehrung und eine MX-Party im Festzelt an.

Motocross Kevin Winkle gewinnt die Crossfinals Der 23 Jahre alte Clubfahrer des MSC Gaildorf kann sich in Magdeburg steigern. Der Murrhardter gilt mit seinem Sieg jetzt als bester Amateur Deutschlands.

Das Programm am Sonntag beginnt um 9.15 Uhr mit dem freien Training. Um 10.10 Uhr folgt das offizielle Pflichttraining. Zu sehen gibt es Wettkämpfe in vier verschiedenen Klassen mit jeweils zwei Wertungsläufen. Diese beginnen ab 13 Uhr.

So wird zum Beispiel das drittletzte Rennen des BW-Pokals ausgetragen. Vor allem bei den vorderen Platzierungen können sich noch spannende Positionskämpfe ergeben, da die Punkte eng zusammenliegen. Beim BW-Pokal der Soloklasse ist mit einem starken Starterfeld zu rechnen, da es in dieser Klasse von 125 ccm 2-Takt bis 750 ccm 4-Takt alles zu sehen gibt.

Dieser Pokallauf ist vom ADAC Württemberg als offizieller Meisterschaftslauf für Baden-Württemberg ausgeschrieben. Viele Veranstalter haben ihn auf dem Programm. Für den MFC Crailsheim wird Stefan Kehl an den Start gehen.

Zum elften Mal wird ein Meisterschaftslauf für Oldtimermotorräder in der Klasse Süddeutsche Classic Cross Meisterschaft stattfinden. Das Fahreralter muss mindestens 35 Jahre sein. Zu sehen sind Motorräder mit den Baujahren von 1977 bis 1983. Diese Motorräder müssen nicht, wie heutzutage der Fall, mit nur einem Stoßdämpfer im hinteren Federbein ausgerüstet sein, sondern sie müssen laut Reglement zwei einzelne Stoßdämpfer an der Hinterradschwinge aufweisen, wie es früher üblich war.

Motorsport in Ermelau Bergemer Stoppelcross verzeichnet Teilnehmerrekord Staubwolken und ohrenbetäubender Lärm begleiten den achten Bergemer Stoppelcross. Der jüngste Teilnehmer ist gerade einmal vier Jahre alt.

In dieser Klasse werden unter anderem auch Meisterschaften ausgetragen, sodass auch hier mit einem stark besetzten Feld mit namhaften Fahrern und schönen Motorrädern zu rechnen ist.

Zudem findet noch der DMV Classic Cup statt. Bei diesem starten die Teilnehmer in fünf verschiedenen Kategorien: Veteranen 70+, Classic, Twin Shock Pre 76, Twin Shock Pre 83 und EVO. Dabei sind bekannte Fahrer wie Franz Baur und Rainer Dierolf.

Neuer Wettkampf

In der Klasse Seitenwagen wird ein offenes Rennen für 2- und 4-Takt-Gespanne bis Baujahr 1985 und maximal 1000 ccm ausgetragen. Auch Gespanne neuerer Bauart können hier fahren. Diese werden aber separat gewertet, da die Strecke für maximal 18 Gespanne zugelassen ist. Neu ins Leben gerufen wurde in diesem Jahr die TZGC-Meisterschaft. Für den MFC Crailsheim starten Klaus Hald mit Markus Müller sowie Robin und Bernd Walzhauer.

Das könnte dich auch interessieren:

Motocross Tim Gajser wird zum dritten Mal Weltmeister Der Slowene holt vorzeitig den Titel. Jeremy Seewers folgt dichtauf. Der souveräne Sieger von Gaildorf verlängert seinen Vertrag als Yamaha-Werksfahrer.