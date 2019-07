Themen in diesem Artikel Crailsheim

Die Heilbronner Aufbaugilde hat am vergangenen Freitag die Wiedereröffnung der Möbelhalle in der Bildstraße gefeiert. Sie füllt eine Lücke in der Einkaufsmeile für Bedürftige.

„Wir haben es geschafft, die Möbelhalle am Leben zu erhalten“, sagte Betriebsleiterin Karin Coffey erfreut, als sie die Anwesenden in der neu bestückten Möbelhalle gleich neben dem Tafelladen begrüßte. Vor drei Jahren hatte die Aufbaugilde die Hiobsbotschaft erreicht, dass die Halle, die die Firma Schubert als Möbelhalle zur Verfügung gestellt hatte, abgerissen wird – die Zukunft des Angebotes für Bedürftige stand in den Sternen.

„Helfen ist die Kernkompetenz der Aufbaugilde“, erklärte Sozial- und Baubürgermeister Jörg Steuler. Er erinnerte an den Hilferuf, der Gehör fand. Mit viel gemeinsamem Engagement wurde es möglich gemacht, dass Bedürftige auch in Zukunft Möbel kaufen können. „Das ist kein Job wie jeder andere“, lobte Steuler die Arbeit der Aufbaugilde und bescheinigte allen haupt- und ehrenamtlichen Helfern Herzblut und Engagement. „Mehr als einen Möbelladen“, nannte der Bürgermeister die Halle, in der gebrauchte Möbel, Spielsachen und Wohnaccessoires einen neuen Besitzer finden. Steuler lobte das Konzept auch aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit. „Recycling in Reinkultur“, gepaart mit dem sozialen Aspekt, attestierte er der Möbelhalle außerdem.

Dekanin Friederike Wagner stellte ihr Grußwort unter das Motto „Keiner lebt für sich allein“. „Der Möbelladen, der Tafelladen, alles das entspringt aus unserer christlichen Existenz“, lobte sie das Konzept, Bedürftige nicht nur mit dem zu versorgen, was sie zum Leben brauchen, sondern Gemeinschaft, eine Aufgabe und einen strukturierten Tagesablauf zu bieten. Als „tödlich“, bezeichnete sie Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen.

Landesgartenschau in Crailsheim Laga-Bewerbung: So will sich Crailsheim für die Landesgartenschau herausputzen Beim Rundgang über das Gelände, auf dem Vieles wachsen, blühen und sich verbinden soll, wird deutlich: Crailsheim hat Potenzial.

Hannes Finkbeiner, der Geschäftsführer der Aufbaugilde Heilbronn wartete mit einer Präsentation zur Wohnungsnot und ihren gesellschaftlichen Folgen auf. „Wir leben in einer reichen Region, und trotzdem muss es eine Einkaufsmeile für Bedürftige geben“, sagte er. Wohnraum für Bedürftige und die Gründe, weshalb dieser Wohnraum dringend gebraucht wird, setzte er in Bezug zu den Hauptgründen für Armut. Er warf auch einen kritischen und kreativen Blick auf neue Möglichkeiten, Wohnraum zu schaffen und rückte das Thema Hartz IV kritisch ins Zentrum seiner Betrachtungen.

Zur aktuellen Wohnungsnotlage in Crailsheim sagte Hannes Finkbeiner, es würden dringend mehr geförderte Wohnungen gebraucht. „Unterm Strich reicht es nicht aus“, sagte er mit Blick auf den Wohnungsmarkt. Er forderte unter anderem eine Anpassung von Mietobergrenzen in einzelnen Stadtteilen und Grundstücke für kommunale Wohnbaugesellschaften, aber auch die Einführung von Wohnungsbau-Sozialquoten. In der Pflicht sieht Finkbeiner auch Kirche und Arbeitgeber.

Zuletzt richtete Ulrike Scharf das Wort an die Gäste. Die Crailsheimerin besitzt den Berechtigungsschein mit der Nummer 1. In die Einkaufsmeile in Ingersheim kommt sie seit fast 15 Jahren regelmäßig und sie bestätigte: „Das ist super hier, ich gehe hier gerne einkaufen.“

Das könnte dich auch interessieren:

Randalierer Crailsheim Onolzheim Männer randalieren in Crailsheim und greifen Polizisten an – Pfefferspray eingesetzt Ein 19-Jähriger und ein betrunkener 30-Jähriger sind in Crailsheim übel aufgefallen und ausfällig geworden, in der Nacht auf Sonntag.