Bereits seit 1957 gibt es die Minigolfanlage des ESV Crailsheim. Zur Anlage an der Worthingtonstraße gehören 18 Bahnen, ein Biergarten und eine Kinderschaukel. Außer montags ist die Anlage bei trockenem Wetter bis Oktober geöffnet, in den Schulferien sogar ohne Ruhetag bis zum Einbruch der Dunkelheit. Zum Ende der Sommerferien wird dort alljährlich ein Minigolfturnier ausgespielt.

Saisonstart der Minigolfanlage hat sich wegen Corona verschoben

Seit elf Jahren eröffnet Betreiber Dietmar Heinrich zusammen mit seiner Frau normalerweise immer Anfang April seine Minigolfanlage, nachdem alle Bahnen im Frühjahr noch einmal gerichtet worden sind. Er ist als Sportkegler Mitglied beim ESV Crailsheim. Der Saisonstart hat sich in diesem Jahr coronabedingt um rund sechs Wochen verschoben. „Wir können auf der großzügigen Anlage die Abstandsregeln gut einhalten“, läuft der Betrieb nun allerdings fast normal, auch wenn der freundliche Mann an der Kasse schätzt, dass er durch die verspätete Eröffnung wohl rund ein Viertel weniger an zahlenden Besuchern in diesem Sommer begrüßen darf als in den vergangenen Jahren. Alljährlich kommen in der Regel 6000 bis 6500 Gäste, die eine Spielrunde auf der Kleingolfanlage mitten in der Stadt und dennoch mit viel Grün ausspielen.

Nach der Spielrunde desinfiziert er Schläger und Bälle. Die Daten der Spieler werden erfasst. Bis vor wenigen Tagen durften zudem nur zwei Personen aus verschiedenen Haushalten oder Familien zusammen spielen, aber inzwischen sind es ja wieder bis zu zehn. Weil Minigolf ein Freiluftsport ist, sieht Heinrich keinerlei erhöhte Ansteckungsgefahr. Natürlich muss Heinrich aufpassen, dass sich nicht zu viele Menschen an einer Bahn aufhalten, aber dies funktioniere sehr gut, „die Menschen halten Abstand".