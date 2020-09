Eigentlich feiert die Veranstaltung ein kleines Jubiläum, denn die Messe öffnete in dieser Ausprägung erstmals im Jahr 2015 ihre Pforten. Nachdem sie im Jahr 2018 als Teil der Wirtschaftsmesse des Landkreises in der Arena Hohenlohe abgehalten wurde, kehrte sie im vergangenen Jahr wieder an ihren...