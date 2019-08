Nach fünf Jahren ist das gescheiterte Projekt „Photovoltaik Maulach II“ endgültig abgeschlossen.

Es hatte sich gut angehört, das Vorhaben eines Investors, die bestehende Photovoltaik-Anlage auf einem dioxinbelasteten Gelände in der Maulacher Talaue zu erweitern. Das fand zumindest der Gemeinderat, der vor fünf Jahren die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen hat. Mit dem Investor wurden ein städtebaulicher Vertrag und eine Vertragserfüllungsbürgschaft abgeschlossen.

Seit 2010 produziert die Photovoltaik-Freiflächenanlage in Maulach Strom. Gegen eine weitere Anlage, die zunächst auf einer 5,74 Hektar großen Grundfläche entstehen und 2,5 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen sollte, regte sich aber schon bald heftiger Widerstand. Daran änderte sich auch nichts, als die fragliche Fläche insgesamt reduziert und unter anderem eine Streuobstwiese aus der Planung genommen wurde.

Bauarbeiten zwischen Ilshofen und Roßfeld Gesperrte Landesstraße: Bushaltestellen sind verlegt worden Auf der Landesstraße zwischen der Abzweigung Kirchberg/A 6 und Crailsheim-Roßfeld wird bis voraussichtlich 10. September gearbeitet.

Heftiger Widerstand ließ das Solarstrom-Projekt scheitern

In Leserbriefen sowie in einer Bürgerversammlung wurde deutlich, dass die Maulacher vor allem die optische Beeinträchtigung durch die süd-südwestlich der Ortschaft liegende Planfläche, aber auch grundsätzlich die Bebauung der grünen Talaue ablehnten. Sie führten sinkende Wohn-, Lebens- und Grundstückswerte ebenso an wie die Befürchtung, durch die notwendigen Erdarbeiten könnte wieder Dioxin freigesetzt werden.

Als die Einwendungen nicht nachließen und sich auch der Ortschaftsrat Roßfeld gegen das Vorhaben aussprach, hat der Gemeinderat im November 2015 den Billigungs- und Auslegungsbeschluss mit knapper Mehrheit abgelehnt. Damit war das Projekt gescheitert.

Das Bauleitplanverfahren wurde nicht fortgeführt. Der Investor, der seine vertraglichen Verpflichtungen deshalb nicht erfüllen konnte, hat im März dieses Jahres die Rückgabe der Bürgschaftsurkunde beantragt. Das war mit dem Bebauungsplan aus dem Jahr 2014 nicht möglich, und so hat der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss aus dem Jahr 2014 offiziell zurückgenommen. Stadtrat Uwe Berger (CDU) fand’s „schade, dass es nicht geklappt hat“, Peter Gansky (BLC) meinte, er stimme nur schweren Herzens zu.

Das könnte dich auch interessieren:

Bauarbeiten Immer mehr langfristige Vollsperrungen rund um Crailsheim Die Sanierung der B 290 zwischen Jagstheim und Crailsheim läuft auf Hochtouren.