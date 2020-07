In Zeiten der Corona-Pandemie einen Marathon zu laufen, erscheint erst einmal unmöglich. Aber für echte Läufer ergibt sich immer eine Lösung. So veranstalten Clubmitglieder vom „100 Marathon Club Deutschland“ (100 MC) Laufveranstaltungen streng nach Corona-Verordnung. Ulrich Tomaschewski aus Crailsheim plante, seinen 500. Marathon am 19. April beim Lichtenwalder Laufevent zu finishen. Nach 496 Marathons machte Corona aber vorerst Schluss mit sämtlichen Laufveranstaltungen. Ab März lief im wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr.

Da niemand einschätzen konnte, wie lange und in welcher Form die Einschränkungen andauern und wann der Sport wieder auflebt, setzte Tomaschewski sein regelmäßiges Lauftraining fort. Es waren einige Ultras in der Planung, unter anderem der Comrades in Südafrika mit einer Laufstrecke von 90 Kilometern. Somit wurde am Wochenprogramm von 100 Trainingskilometern festgehalten.

Nachdem es die ersten Lockerungen auch im Sportbereich gegeben hatte, legte der 100 MC die Regeln für zählbare Marathons neu fest. Abstandsregeln sind streng zu beachten, damit sind gemeinsame Starts und auch die Verpflegung auf der Laufstrecke nicht möglich. Somit hatten diese Marathons besondere Rahmenbedingungen.

In Bad Neuenahr veranstaltet ein 100-MC-Clubkollege von Tomaschewski auf dieser Basis Marathons. Der Start erfolgt individuell zwischen 6 und 9 Uhr. Die Laufstrecke, eine offiziell vermessene 6,9 Kilometer lange Pendelstrecke mit Auftaktstück, ist sechsmal zu durchlaufen, das sind dann 42,195 Kilometer. Der Start erfolgt am Apollinaris-Stadion. In seinem dort geparkten Fahrzeug kann der Läufer seine Eigenverpflegung bunkern. So läuft jeder für sich, und man begegnet sich auf dem breiten Ahrtal-Radweg. Die gelaufene Zeit wird anschließend dem Organisator rückgemeldet – alles auf Vertrauensbasis. Die Läuferanzahl schwankt zwischen 3 und 15, jedoch wird keine Rangliste vom Lauf erstellt. So hat Ulrich Tomaschewski dann an zwei Wochenenden fünf Marathons erfolgreich gefinished. Der Jubiläumslauf zum 500. Marathon erfolgte am 28. Juni.

Der Comrades-Ultralauf in Südafrika wurde wie viele andere größere Läufe abgesagt. Vorerst wird es weiterhin nur Marathons gemäß Corona-Verordnung geben. „Dabei ist Sport so wichtig für die Gesundheit, aber momentan eben mehr alleine als in Gesellschaft. Irgendwann wird auch Corona überwunden sein und der normale Alltag kehrt wieder ein“, erklärt Tomaschewski und ergänzt. „Wenn einen die Füße soweit tragen, gibt es irgendwann für mich den Jubiläumslauf für den 600. Marathon. Dann hoffentlich gemeinsam mit vielen Laufbegeisterten.“