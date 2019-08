Themen in diesem Artikel Crailsheim

Julian Reus ist aktuell der schnellste Deutsche über 100 Meter. Ein 19-jähriger Crailsheimer forderte den 31-Jährigen zum Wettlauf heraus. Reus nahm die Herausforderung an - ein Termin steht aber noch nicht fest.

Riad Kekic ist kein Vereinssportler - weder in Leichtathletik noch in einer anderen sportlichen Disziplin. Allein das Fußballspielen mit seinen Freunden hat dem 19-jährigen Crailsheimer in letzter Zeit im Alltag Bewegung verschafft. Dennoch hat Kekic, der zuletzt die Kaufmännische Schule abgeschlossen hat, großes Vertrauen in seine Schnelligkeit - bei einem Eigenturnier der Schule in der Großsporthalle in Crailsheim lief er 80 Meter in 7,92 Sekunden. „Aus meinem Umfeld kenne ich niemanden, der schneller ist“, meint der Crailsheimer stolz. Und er ist so selbstbewusst, dass er sich jüngst gar mit einem wahren Leichtathletik-Titanen anlegte - Julian Reus, der mit 10,01 Sekunden aktuelle deutsche Rekordhalter über 100 Meter.

Als der 31-jährige Sportler vom Erfurter LAC vor fast einem Monat auf Instagram seine aktuelle Saisonbestleistung postete, kommentierte Kekic den Beitrag mit einer „Challenge“: „Ich fordere dich heraus, Julian Reus. In einem 100-Meter-Sprint. 1 vs 1.“ Nun sind Herausforderungen oder heitere „Shittalks“ auf sozialen Medien nicht gerade selten, weshalb Kekic wohl nicht wirklich damit gerechnet hatte, dass seine Herausforderung entdeckt, ernst genommen und überhaupt eine Antwort bekommen würde.

Riad Kekic aus Crailsheim fordert Julian Reus heraus.

© Foto: Screenshot Instagram

Julian Reus gab ihm aber tatsächlich eine - und zwar eine positive: „Du kannst gerne jederzeit nach Erfurt kommen, dann machen wir ein Rennen.“ Riad Kekic, der aktuell noch in Bosnien und Herzegowina in Urlaub ist, schrieb dem 31-Jährigen prompt zurück: „Ich melde mich, wenn ich da bin.“

Julian Reus nimmt die Herausforderung an.

© Foto: Screenshot Instagram

Reus nimmt die Herausforderung an - doch ein Termin für den Wettlauf steht noch nicht fest

Aber ob wirklich was aus dem Wettrennen wird? „Mein Plan wäre, dass ich ihn gegen Mitte oder Ende September besuche“, sagt der 19-Jährige und teilt Screenshots seiner Privatkonversation mit Reus auf Instagram. So hat er dem deutschen Rekordhalter seit dem ersten Online-Kontakt bereits mehrere Termine vorgeschlagen - Reus’ Antwort war aber jedes Mal: „Da bin ich nicht da“. Mittlerweile hat der Profisportler aufgehört, auf Kekics Nachrichten zu antworten - vielleicht, weil er mit seiner Karriere beschäftigt ist? Der 19-jährige Crailsheimer stattdessen vermutet, dass der Profisportler einen Rückzieher gemacht hat: „Ich glaube, er hat Angst, seinen Ruf zu schädigen gegen jemanden, der in keinem Verein ist.“

Was auch immer die Erklärung ist: Kekics Ehrgeiz, das Unerwartete doch möglich zu machen und gegen den schnellsten Deutschen über 100 Meter anzutreten, ist durch Reus’ ursprüngliche Annahme der Herausforderung auf jeden Fall hoch. Dabei war die Challenge ursprünglich nicht mal seine Idee. „Meine Freunde haben mich dazu gebracht, Reus herauszufordern, weil sie denken, dass ich eine Chance habe“, verrät der Crailsheimer. Und das denkt er auch: „Ich bin fest davon überzeugt, ihn zu besiegen, weil ich ohne Training und ohne Spikes so eine gute Leistung hatte.“

Nichtsdestotrotz hat der 19-Jährige aber mittlerweile begonnen, ein wenig zu trainieren. Für den Fall, dass sich Reus doch noch mal zurückmeldet - und mit ihm den Termin für den Wettlauf fix macht.

