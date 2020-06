Dass nach einem grauen, regnerischen Vormittag am Dienstagnachmittag die Sonne herauskam und ein strahlend blauer Himmel zu sehen war, war das Tüpfelchen auf dem i. Auf dem Parkplatz des Crailsheimer Freibads trafen sich die Teilnehmer der Aktion Lauf geht’s der Südwest Presse Hohenlohe zum ersten gemeinsamen Lauftreff. Headcoach Martin Wenger schaute in lauter strahlende Gesichter, als er die erste Aufwärmübung ansagte. „Wir haben Glück mit dem Wetter“, sagte der Lauftrainer. „Aber wir wären natürlich auch bei Regen gelaufen. Schlechtes Laufwetter gibt es nicht.“

Wegen des coronabedingten Kontaktverbots musste in den letzten Wochen jeder für sich trainieren. Seit April laufen die Power Walker, Laufanfänger und Wiedereinsteiger allein oder zu zweit nach einem Trainingsplan. Drei Laufeinheiten in der Woche stehen auf dem Programm und dazu ein kurzes, aber anstrengendes Intervalltraining. Nach den neuesten Lockerungen dürfen jetzt Kleingruppen von bis zu zehn Personen unter Einhaltung der Abstandsregeln durch den Wald laufen.

Erst aufwärmen, dann laufen

Bevor sich die Kleingruppen am Dienstag auf verschiedene Strecken im Burgbergwald auf den Weg machten, stand zunächst das gemeinsame Aufwärmtraining mit Mobilisations- und Stabilisationsübungen an. Dabei kamen die Läufer schon das erste Mal ins Schwitzen, obwohl sie noch keinen Meter gelaufen waren. Trotzdem blieb das Strahlen auf ihren Gesichtern, als es mit den Trainern auf die Waldwege ging.

„Ich bin echt froh, dass ein Training in der Gruppe jetzt möglich ist. Da ist die Motivation viel größer als beim Training allein“, sagte Mark Schweitzer-Pullar aus Crailsheim, der in der „Cappuccino-Gruppe“, der mittleren Leistungsgruppe trainiert. Der 49-Jährige ist zuvor schon ab und an gejoggt, aber nie länger als eine halbe Stunde und ohne Trainingsplan. „Ich will die Sache jetzt professionell angehen, meine Ausdauer verbessern und langfristig zum Laufen kommen. Seine Partnerin startet als Laufanfängerin bei den „Latte Macchiatos“.

Auch Ulrike Probst (54) hat familiäre Unterstützung beim Laufen. Sie hat sich zusammen mit Sohn Jannis (16) zur Aktion angemeldet. „Ich spiele schon länger mit dem Gedanken zu laufen“, erklärt die Brettheimerin. Ihr Mann ist vor vielen Jahren Marathon gelaufen. Schon damals habe sie ebenfalls Lust bekommen, mit dem Laufen anzufangen. Doch immer kam etwas dazwischen.

Bei Lauf geht’s sind auch Teilnehmer von 2019 wieder dabei

Als ihre Schwägerin im vergangenen Jahr bei der Aktion Lauf geht’s mitgemacht hat und es viel positive Resonanz gab, war der Wunsch von damals plötzlich wieder da. „Ich bin wirklich stolz darauf, dass ich jetzt mit dem Laufen angefangen habe“, sagt Ulrike Probst nach dem ersten Training. „Besonders freut es mich, dass mein Sohn auch mitläuft.“