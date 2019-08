Seit April entwickeln sich mit der Ausdauer gute Laufgemeinschaften und Freundschaften. Läuferin Petra Berg regt einen inoffiziellen Abschluss der HT-Aktion beim Sparkassenlauf an.

Wenn die Beine schwer werden und das Atmen Kraft kostet, beschäftigt sich der Geist zuweilen mit müßigen Zahlenspielen. Die Hälfte der vorgegebenen Laufzeit ist geschafft, zwei Drittel. Bevor die Überlegung, wie viele Minuten drei Viertel ausmachen, zu einem sinnvollen Ergebnis gebracht wurde, müsste das müd gewordene Rechenzentrum im Kopf eigentlich bereits in Fünfteln rechnen. Eine ausnehmend blöde Art, sich die Laufzeit zu vertreiben. Vermutlich ist das ein Geheimnis des Lauf-geht’s-Erfolgs: Wer in Gesellschaft trabt oder rennt, kommt gar nicht erst auf die Idee, zu grübeln.

Seit geraumer Zeit treffen sich in allen Gruppen immer dieselben Grüppchen – Läuferinnen und Läufer auf demselben Leistungsstand, die gemeinsam schneller werden und ausdauernder. Manchmal wird über die ganz großen Lebensfragen gesprochen, über entscheidende Ereignisse und Weichenstellungen. Es waren ereignisreiche fünf Monate seit Anfang April: Die Läuferinnen und Läufer haben auf Hochzeiten getanzt und auf Beerdigungen geweint. In diesem Sommer hat die eine die Schule abgeschlossen, die andere ihre Bachelorarbeit abgegeben; der erste Arbeitstag im neuen Betrieb ist glücklich überstanden, der Single frisch verliebt, die Gemeinderätin mit klasse Ergebnis wiedergewählt. Meistens aber wird übers Essen gesprochen, über kühlende Salben, gern über Bücher und Filme, Wochenend-Ausflüge und Konzerte. Da wird die Zeit nicht lang.

Gedanken zum Endspurt

„In sechs Monaten zum Halbmarathon“ ist der Anspruch, mit dem sie alle angetreten sind. Fünf Sechstel der Lauf-geht’s-Strecke sind absolviert: Das heißt, in einem Monat machen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf, den großen Lauf anzutreten. Petra Berg aus Beimbach hat sich zu diesem Endspurt Gedanken gemacht: „Wir haben jetzt so viel miteinander erlebt, so viel durchgestanden, es wäre schade, wenn wir alle nach diesem Lauf in Ulm einfach so auseinandergehen.“ Sie könnte sich vorstellen, dass das Lauf-geht’s-Team zum Benefizlauf der Sparkasse am 3. Oktober noch einmal die grünen T-Shirts anzieht und das Projekt mit der einen oder anderen Laufrunde um den Modellbootsee und durch die Crailsheimer Innenstadt zu einem schönen Ende bringt.

Sie hat’s nicht bereut, sich auf dieses Projekt eingelassen zu haben. Sport war eigentlich immer Thema, sagt sie in der Erinnerung an Zumba-Kurse und Gymnastik, „bis vor einem Jahr halt“. Über den Winter nämlich hat sie kaum etwas getan Die Kleidung ist quasi über Nacht so ein bisschen enger geworden. Sie hat sich träger gefühlt, einfach nicht mehr wohl in ihrer Haut.

Ein guter Entschluss

Die 51-jährige Erzieherin war also ohnehin auf der Suche, als sie im HT vom Laufprojekt gelesen hat. Das hat dann einfach gepasst. Und so fand sie sich im April in der Latte-Macchiato-Gruppe wieder, der Anfängergruppe des Lauf-geht’s-Programms. „Das war genau das Richtige“, sagt sie, zu keinem Zeitpunkt habe sie sich unterfordert gefühlt. „Als wir am Anfang dreimal eine Minute laufen sollten, habe ich mich nach der ersten Minute gefragt, wie ich die anderen zwei schaffen soll.“ Dazu muss man wissen, dass die „Macchiatos“ mittlerweile fast zwei Stunden joggen.

Petra Berg räumt ein, dass sie nun manchmal an ihre Belastungsgrenze kommt; in den vergangenen Wochen sei die Steigerung schon heftig gewesen. „Einen Monat mehr hätte ich mir gewünscht, um diese Zeiten langsamer aufzubauen.“

Auch andere kämpfen. Dass sich die Läuferinnen und Läufer gegenseitig stärken und aufbauen, ist ein weiterer Erfolgsfaktor, der nicht unterschätzt werden sollte. „Es wäre zu schad’, jetzt auszusteigen“, machen sie einander Mut, zur Not werde man am 29. September in Ulm einfach nur den Zehn-Kilometer-Lauf antreten.

Petra Berg hat fünf Kilo abgenommen; derzeit gönnt sie sich Kohlenhydrate, weil ihr sonst die Kraft ausgeht. Sie ist ziemlich sicher, dass sie „nach Ulm“ nie wieder einen Halbmarathon laufen wird. Aber zwei-, dreimal wöchentlich eine Stunde joggen, darauf hat sie Lust. Und daran wird sie auch im letzten Sechstel des Lauf-geht’s-Abenteuers arbeiten.

