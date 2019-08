Themen in diesem Artikel Crailsheim

Seydan Eslikizi tauscht den Business-Anzug immer wieder mit dem Sportdress. Zur Zeit trainiert der Crailsheimer die HT-“Lauf geht‘s“-Gruppe.

Den Ironman in Köln hat Seydan Eslikizi geschafft. Dann kam der dritte Sohn, Pablo, auf die Welt. So viel Zeit wie bisher wollte er nun nicht mehr ins Training stecken. „Die Familie ist wichtiger“, sagt er und macht jetzt nur noch „so ein, zwei Triathlons im Jahr“.

Seydan Eslikizi wurde vor 40 Jahren geboren, doch das ist nicht das einzige Fest, das die Familie gefeiert hat: Vor 50 Jahren – im Juli 1969 – kam der Vater mit dem Zug in Crailsheim an. „Wir haben das Jubiläum gefeiert. Das war schon emotional“, sagt er. Der Vater, Vedi Eslikizi, stammt aus Antakya, dem alten Antiochia. Er war Stahlarbeiter und hatte in Crailsheim eine Arbeitsstelle als Schweißer in Aussicht. Ein paar Jahre später holte er seine Frau nach. Mit Sperrmüll richtete sich das junge Paar eine kleine Wohnung ein. „Sie hatten ja nichts und haben sich alles aufgebaut“, sagt der Sohn.

Seydan Eslikizi musste sich seine Erfolge hart erarbeiten

Dass der sich heute ehrenamtlich engagiert, ist diesen Eltern zu verdanken: Seydan Eslikizi ist stellvertretender Abteilungsleiter der TSV-Triathlon-Abteilung und engagiert sich im Organisationsteam des Crailsheimer Stadtlaufs.

Auch der Vater war aktiv: Er setzt sich im türkischen Elternbeirat und im Kulturverein ein und als Redner bei Hochzeiten, berichtet der Sohn. In den 1960er- und 1970er-Jahren war der Vater, der sechs Sprachen spricht, gefragter Dolmetscher. „Bei uns hat immer jemand geklingelt und den Vater geholt. Er vermittelte bei Behörden, bei der Polizei“, erinnert sich Seydan Eslikizi.

Die Werte, die er von seinen Eltern kennengelernt hat, will er heute seinen Söhnen weitergeben. „Ich sage ihnen immer: Die Religion und die Hautfarbe sind egal. Schaut euch die Menschen an. Wichtig ist die Menschlichkeit.“

Die Familie wohnte im Sauerbrunnen, Seydan ging auf die Eichendorffschule. „Die Hauptschule habe ich gerade so geschafft“, sagt er. Heute lacht er darüber. Eine Lehre als Heizungsbauer folgte. „Das waren keine Herrenjahre. Ich war erst 16 und hatte keinen Führerschein. Am Feierabend musste ich manchmal zehn Kilometer heimlaufen.“

Ob bei „Lauf geht’s“ oder durch Sponsoring: Er hilft anderen

Indes: Heizungsbauer war nichts für ihn. „Ich bin sogar bei der Prüfung durchgefallen und hätte die Lehrzeit verlängern müssen.“ Just in diesem Moment erfuhr er von der Deutschen Vermögensberatung und setzte alles auf eine Karte: Während der Zivildienstzeit bildete er sich fort, erlangte Zertifikate, bestand Prüfungen. Danach machte er sich selbstständig. Der Weg war steinig. „Ich habe Akquise mit dem Telefonbuch gemacht. Ich stand im Kaufland und habe geworben, obwohl ich mich dazu richtig überwinden musste. Ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet. Es gab Jahre, da bin ich bei jedem Fest am Tisch eingeschlafen“, sagt er. „Die Familie hat schon gelacht und gesagt: Jetzt ist es 10, jetzt schläft er gleich wieder ein.“

Doch der Einsatz hat sich gelohnt. Heute führt er als Regionaldirektor eines der erfolgreichsten Beratungsbüros der Deutschen Vermögensberatung in der Republik. Unlängst ist er dafür in der Köln-Arena – auf der Bühne mit ihm: Helene Fischer – ausgezeichnet worden.

Doch warum ist er so erfolgreich? „Vielleicht, weil ich alles kenne. Schwierige Zeiten, finanzielle Engpässe. Den Ehrgeiz, etwas zu verbessern.“ Auch der Hintergrund der Migration spielt eine Rolle: „Ich muss um ein Vielfaches besser sein, um Aufmerksamkeit und Vertrauen zu erlangen“, sagt er. Vor allem das Vertrauen ist wichtig in dem Beruf.

Doch er wäre nicht Seydan Eslikizi, wenn er nicht andere an seinem Erfolg teilhaben lassen würde – ganz so, wie er es von seinen Eltern gelernt hat. Seydan Eslikizi tritt mittlerweile als Sponsor auf. Den Bambini-Lauf beim Stadtlauf unterstützt er und den TSV-Frauenfußball ebenfalls. „Männerfußball oder den Basketball zu sponsern, darin sehe ich keinen Sinn. Diese Sportarten haben sowieso viel Aufmerksamkeit. Viel wichtiger ist es, Frauen und Kinder zu unterstützen.“

