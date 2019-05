Die Crailsheimer auf die Landesgartenschau einstimmen, um die sich die Stadt beworben hat, soll am kommenden Sonntag von 11 bis 19 Uhr ein Sommerpicknick in der Jagstaue.

Geplant ist ein familienfreundliches Programm in der Nähe des ZOB. Picknickkorb und Decke dürfen mitgebracht werden. Vor Ort ist zudem das Team von Hägele Catering mit einem Laga-Burger und weiteren Köstlichkeiten. Das Jugendbüro bietet fruchtige Crêpes und Insektenhotels an. Der aktuelle Stand der Landesgartenschau-Bewerbung soll verdeutlichen, was geplant ist. Neben dem Container steht eine „Ideenwand“. Die Besucher sind aufgerufen, hier eigene Vorstellungen zu hinterlassen. Neben dem Sport-, Kultur- und Showprogramm ist die Miniaturdampfbahn Hohenlohe für die Kleinsten den ganzen Tag um den Modellbootsee he­rum unterwegs. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das könnte dich auch interessieren:

Kommunalwahl 2019 Ostalbkreis Nach Einhorn-Skandal: Cynthia Schneider mit überraschendem Ergebnis Die als „nacktes Einhorn“ bekannt gewordene Lokalpolitikerin aus Schwäbisch Gmünd verteidigt ihre Mandate im Gemeinderat und Kreistag mit herausragenden Ergebnissen.

Remstal Gartenschau 2019 Das hat die Gartenschau im Remstal zu bieten – 16 Kommunen beteiligt Seit Freitag ist die erste interkommunale Gartenschau Deutschlands im Remstal geöffnet. Neue Rad- und Wanderwege und eine Kanuroute: 16 Gemeinden an der Rems bieten bis 20. Oktober weit mehr als Blumen.