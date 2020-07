Dass Landesgartenschau mehr ist als Blümchen, hat sich herumgesprochen. Aber nicht zuletzt Blümchen machen deutlich, was ein so ungeheuer kraft-, zeit- und geldraubendes Sommertheater der ausrichtenden Stadt bringt, und warum sich kaum ein Gmünder, eine Gmünderin findet, die nicht mit Freude und ein bisschen Wehmut an 2014 zurückdenkt.

Da sind zum Beispiel die Blümchen der Partnerstadt-Gärten. Die Bergbaustadt Barnsley steuerte einen verwunschenen englischen Cottagegarten bei, der fast noch mehr Liebhaber gefunden hat als der französische Rosengarten. Auf den Bänken und in den Lauben wurden und werden die schönsten Mittagspausen verbracht, Stadtausflüge und Abendspaziergänge gekrönt. Denn natürlich gibt es diese Gärten noch.

Es blüht noch immer

Schwäbisch Gmünd hat nämlich von Anfang an die Bürgerinnen und Bürger eingebunden. Über 1300 Ehrenamtliche haben sich unter anderem an den Einlasskontrollen aktiv beteiligt und so einen persönlichen Bezug zur neu gestalteten Stadt entwickelt.

Zurück in die Stadt

Eine erfreuliche Entwicklung der vergangenen Jahre ist zudem ein „Zurück-in-die-Stadt“-Trend. Ältere Ehepaare haben sich vom Häuschen im Umland getrennt und in eine Stadtwohnung investiert, andere leben dort im betreuten Wohnen, und weil viele ihre Gärten vermissen, haben sie zum Beispiel für die Partnerstadt-Gärten am Josefsbach Patenschaften übernommen.

An eben diesem Josefsbach – aus seinem Betonkorsett befreit, höhergelegt, renaturiert, für den Nachwuchs erlebbar gemacht und mit einem beliebten Spazierweg versehen – war‘s seit Generationen nicht so sauber.

Ehrenamtliche kümmern sich

Auch am Stadtstrand gibt‘s erstaunlich wenig Ärger. „Ich würd mich nie trauen, hier etwas fallenzulassen“, verriet ein Gmünder jüngst einem Gast, immerhin habe er ein paarmal erlebt, wie Müllsünder oder achtlose Hundebesitzer von Ehrenamtlichen doch sehr nachdrücklich angesprochen wurden.

Goldiger Käsewürfel

Aufgebrachte Bürgerinnen und Bürger kämpften mit Blick auf frühere Hochwassererfahrungen von Anfang an entschieden gegen die Höherlegung des Josefsbachs, was intensive Bürgerbeteiligung und immer neue Informationsveranstaltungen nötig machte. Das Konzept ging auf, und heute spricht niemand mehr von früheren Bedenken.

Als ein großer Quader gebaut wurde, gab es eine Protestwelle, die das Projekt zu ertränken drohte. Heute möchte kaum jemand dieses liebevoll „Käsewürfel“ oder „Spongebob“ genannte goldfarbene neue Wahrzeichen missen. Auch eine Erfahrung des Jahres 2014: Konstruktives, fruchtbares Streiten will gelernt sein.

Kein Ende in Sicht

Die Gmünder – oder zumindest ein ausreichend großer Teil der Gmünder – sind wieder stolz auf ihre Stadt. Ganz gleich ob Profis, Laien, Flüchtlinge und Starsportler Hand in Hand die Staufersaga inszenieren oder die Gold- und Silberschmiedemeisterin ebenso wie die unermüdliche Stickerin in ungezählten Arbeitsstunden die Reichsinsignien nachbilden, ob Unternehmer und Handwerker im (Un-)Ruhestand die Felsenkapelle Salvator zu altem Glanz führen oder ob der Erlebnis-Waldpfad samt Kugelbahn aus Gartenschau-Tagen intakt gehalten wird: Vieles ist möglich, wenn eine Stadt wieder anfängt, an sich zu glauben.

Von der Rems an die Jagst

Die frühere erzkatholische freie Reichsstadt Gmünd inmitten eines protestantischen Landstrichs hat sich jahrhundertelang abgeschottet nach außen, misstrauisch gegenüber allem Fremden, allem Neuen. Doch im 21. Jahrhundert hat sie sich neu erfunden.

Dem kriegszerstörten Crailsheim, das vor allem zeigt der Blick nach Schwäbisch Gmünd, stünde nicht nur ein Stadtumbau gut zu Gesicht, es könnte auch aus der eigenen Geschichte lernen. Als die Stadt an der Jagst im 16. Jahrhundert ein Drittel der Bevölkerung an die Pest verlor, waren es weder die weltliche Herrschaft noch die Kirche, die die Zukunft anpackten, sondern die Crailsheimer selbst: Sie begruben ihre Toten auf dem Ehrenfriedhof, bauten ihnen eine Kapelle und sich selbst eine Stadt, auf die sie stolz sein konnten. In so einem Klima wachsen Blümchen, und zwar nicht nur einen Sommer lang.