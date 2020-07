Am Nachmittag des 13. März wurde im Hinterhof des Jugendbüros fleißig gearbeitet: Mittig des Platzes stand ein abgedeckter Tisch, darauf allerlei Farben und Pinsel – und ein rund zwei Meter breiter, goldgelber Horaffen aus Kunststoff. Die Jugendlichen brachten darauf konzentriert bunte Sterne, Streifen und Kreise an. Am Ende ist der Horaff mit verschiedenen Länderflaggen bedeckt.

Viele Nationen und Kulturen

Das Motiv wurde bewusst gewählt, erläutert Mitarbeiterin Katja Kliemank. „In Crailsheim sind viele Nationen und Kulturen vertreten, die sich auch in den Jugendräumen begegnen. Die Flaggen symbolisieren die Vielfältigkeit der Stadt.“ Die Motividee wurde gemeinsam mit den Jugendlichen entwickelt: „Sie beteiligen sich gern und bringen eigene Ideen ein“, sagt Kliemank. Doch nicht nur Länderflaggen schmücken den Horaffen, auch die Europas und das Stadtwappen haben ihren Platz darauf gefunden.

Anfang März hat das Jugendbüro mit der Gestaltung begonnen, Mitte Mai wurde er dann in Crailsheim ausgestellt – und schwimmt seither auf dem Modellbootsee . Doch das war nicht der einzige Horaff, den das Jugendbüro bearbeitet hat, es gibt noch zwei weitere. Die bestehen aber nicht aus Kunststoff, sondern aus einem Drahtgestell. So können sie wie Gabionen mit verschiedenen Inhalten gefüllt werden.

Einer ist nun voller Steine und verschiedenen Pflanzen, im anderen wurden Kräuter angepflanzt. „Ein großer essbarer Horaff sozusagen“, so Kliemank. Ein vierter war ebenfalls geplant, der mit dem Jugendzentrum gemeinsam angefertigt werden und als Insektenhotel fungieren sollte. Aufgrund des Brandes wurde dieser aber nicht umgesetzt.

Im Gegensatz zum goldgelben Horaffen wurden die zwei anderen nicht vorzeitig aufgestellt. Sie werden in den kommenden Tagen, rechtzeitig vor dem Besuch der Laga-Kommission, entlang der Jagstaue aufgestellt. Dem Jugendbüro ist es wichtig, im Rahmen der Bewerbung ihre Hilfe anzubieten. „Wir wollen das auf jeden Fall unterstützen und die Laga nach Crailsheim holen“, betont Kliemank. Durch das Gestalten mit den Jugendlichen beispielsweise wollte man ihnen unter anderem die Idee hinter der Veranstaltung näherbringen.