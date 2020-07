Sie zeigen auf Vorder- und Rückseite jeweils ein Foto aus einem. Mit der Aktion des Arbeitskreises Kulturwochenende sollen in diesem Jahr, in dem das viertägige Kulturspektakel ausfällt, zwei Ziele erreicht werden: Es soll die Erinnerung an eine Veranstaltung, die inzwischen auf eine 24-jährige Vergangenheit zurückblickt, wachgehalten und die Vorfreude auf das Kulturwochenende im nächsten Jahr gesteigert werden. „Gut gelungen“, findet Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer die Aktion. Beim Rundgang mit Ernst-Hans Stutz, dem Sprecher des Kuwo-Arbeitskreises, und Mitgliedern des Gremiums bezeichnete Grimmer die Foto-Ausstellung, die von dem Grafiker und Arbeitskreis-Mitglied Bernhard Salzer kuratiert wurde, als „Bereicherung der Innenstadt“.