In der Parkstraße wird für rund vier Millionen Euro ein viergruppiger Kindergarten neu gebaut. Bei der Planung spielen historische Erwägungen eine Rolle.

So soll’s sein. Mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung hat der Gemeinderat den Neubau eines Kindergartens in der Parkstraße beschlossen, in dem vier Gruppen unterkommen sollen.

Jan Philipp Hofacker, Abteilungsleiter Baumanagement, und die im Hochbau tätige Architektin Lisa Pfau stellten die bestehende Planung vor, die als Schnittstelle zwischen Spitalpark und Schlossplatz auch von städtebaulicher Bedeutung ist. Durch eine Abrundung der Gebäude­ecke am Neubau soll der Blick in Richtung Stadtmitte gelenkt werden. Das ursprüngliche Gebäude wurde als Klinkerbau errichtet, was – „auch in Anlehnung an die Vergangenheit Crailsheims als Eisenbahnerstadt“ – wieder aufgegriffen werden soll. Pfau stellte zudem ein „nachhaltiges und das Klima schonendes Energiekonzept“ vor: „Es werden keine fossilen Brennstoffe benötigt.“

Auf dem recht schmalen Grundstück sind jetzt vier Gruppen unterzubringen, und auch der Bebauungsplan setzt dem enge Grenzen – da blieb Baubürgermeister Jörg Steuler zufolge keine Wahl, als das Dach mit einer Neigung von drei Grad recht flach anzulegen. Das dritte Stockwerk ist als Staffelgeschoss geplant, das sich über einen Teil des Gebäudes erstreckt. Die vorgelegte Planung ermöglicht eine Pergola und eine begrünte Dachterrasse.

Stadträtin Eva Kochendörfer (SPD) meinte, das Gebäude wirke wuchtig, werde ein „Fremdkörper im Areal“ sein. Jörg Steuler und die große Mehrheit des Gemeinderats sahen das anders. Steuler sagte, in der Höhe bleibe der neue Kindergarten unter dem gegenüberliegenden Polizeigebäude. Vor allem machte er deutlich, dass der Bebauungsplan kaum Alternativen zulasse. Eine Bebauungsplanänderung würde zu erheblichen Verzögerungen führen. Dabei war gerade die Zeitschiene ein entscheidendes Argument für den bestehenden Standort, an dem die Stadt eigenständig agieren und voraussichtlich bereits im Herbst 2020 mit dem Bau beginnen kann.

Um hohe Kosten für Container zu vermeiden, wird eine Gruppe während der Bauphase im Pavillion-Gebäude Parkstraße 2 bleiben, zwei Gruppen ziehen in den jüngst verlassenen Kindergarten Regenbogen in Altenmünster, der selbstredend entsprechend vorher saniert werden muss.

Für 200.634 Euro übernimmt das Crailsheimer Büro Fessel Architektenleistungen, für 98.666 Euro das Büro Metzger die Fachplanung von Heizung, Lüftung und Sanitär. Das Ganze wird rund vier Millionen Euro kosten; Fördermittel aus dem Förderprogramm „Soziale Infrastruktur im Quartier“ in Höhe von gut einer Million Euro wurden zugesagt.

