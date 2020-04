Die kinderärztliche Versorgung in Crailsheim ist schon seit langem angespannt. In der Stadt gibt es lediglich zwei Kinderarztpraxen: die von Christine Morasch in der Karlstraße und die von Dr. Stefan Günther Heßler in der Hugo-Sachs-Straße. Und die Zeit der Praxis von Dr. Heßler im dortigen AOK-Gebäude endet am 31. Dezember 2020 - die Krankenkasse will das Haus dann renovieren, umbauen und die jetzigen Praxisräume selbst nutzen.

Der Kinderarzt möchte aber nicht in andere Crailsheimer Praxisräume umziehen sondern sich umorientieren und sucht deshalb nach einem Nachfolger für seine Praxis an einem anderen Ort in der Stadt. Bisher jedoch erfolglos - weshalb sich jetzt auch seine Angestellten auf die Suche begeben.

Damit Christine Morasch, deren Praxis ohnehin bereits ausgelastet ist, ab 2021 nicht die einzige Kinderärztin in Crailsheim sein muss, wendet sich das Praxisteam mit ihrer Initiative „Crailsheim sucht einen neuen Kinderarzt“ online an die Öffentlichkeit. In ihrer Stellenanzeige (kann unter diesem Artikel heruntergeladen werden) stellen sich die Angestellten ihrem potenziellen neuen Chef nicht nur persönlich vor, sondern erklären ihm auch das allgemeinmedizinische, kinderärztliche und schulische Umfeld des Standorts Crailsheim.

Angebote für andere Kinderarztpraxisräume in Crailsheim liegen vor

Dass die Praxis nicht an ihrem bisherigen Ort bleiben kann, betonen die Angestellten freilich, ergänzen aber, dass Angebote für andere Praxisräume vorliegen. Interessenten sollen sich per Telefon bei der Kinderarztpraxis Dr. Heßler, Telefon 07951/5130, melden. „Wir würden uns riesig freuen, für unsere kleinen und großen Patienten einen Kinderarzt/Kinderärztin zu finden und für uns einen neuen Chef/Chefin“, schreibt das Praxisteam.

Eigentlich hatte Dr. Stefan Günther Heßler bereits 2019 angekündigt, zum Jahresende seine Praxis schließen zu wollen, da die Renovierung des Gebäudes ursprünglich bereits 2020 hatte starten sollen. Der Mietvertrag wurde dann aber noch um ein Jahr bis Ende 2020 verlängert, die Renovierung verschoben. Abseits der zweiten Kinderarztpraxis in Crailsheim gibt es in Satteldorf-Gersbach, Kirchberg und Schwäbisch Hall weitere Kinderärzte. Einige Hausärzte behandeln außerdem ältere Kinder mit.