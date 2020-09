Zwei Schüler an der Kaufmännischen Schule im Berufsschulzentrum in Crailsheim sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das bestätigte das Landratsamt. Die beiden Schüler, die beiden Klassen, denen sie angehören, sowie die Lehrer, die in den Klassen unterrichtet haben, sind deshalb nun in Quarantäne.

Corona-Virus getestet. Für die betroffene Lehrerin, eine von ihr unterrichtete Schulklasse und zwei weitere Lehrer ordnete das Gesundheitsamt Quarantäne an. Die Kaufmännische Schule ist damit die dritte Schule im Crailsheimer Stadtgebiet, die nach Schulstart Quarantäne-Maßnahmen gegen Covid-19 ergreifen musste. So wurde vergangene Woche eine Lehrerin der Astrid-Lindgren-Schule positiv auf dasgetestet. Für die betroffene Lehrerin, eine von ihr unterrichtete Schulklasse und zwei weitere Lehrer ordnete das Gesundheitsamt Quarantäne an.

Am Lise-Meitner-Gymnasium fiel bei einem Schüler der Corona-Test positiv aus. Das Gesundheitsamt stellte ihn, seine Schulklasse sowie zehn weitere Personen aus der Schule ebenfalls umgehend unter Quarantäne.