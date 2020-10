Im Prozess um die fünf Raubüberfalle und Einbrüche – VR-Bank in Jagstzell, Lidl-Markt in Crailsheim in der Dr.-Bareilles-Straße, Penny-­Markt in Aalen-Essingen sowie zwei Wohnhäuser in Crailsheim und Ellwangen-Eigenzell – in den Jahren 2018 und 2019 hat die 24-jährige Mitangeklagte E. aus...