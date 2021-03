In Jagstheim gab’s nie so ein Theater wie in Ingersheim: Keine Bäumchen-wechsel-dich-Szenarien, keine Eifersuchtsdramen. Stattdessen gibt es jetzt ein Trauerspiel. Marc Früh hat am Sonntag neben dem Kamin an der Obermühle einen toten Storch gefunden. Sein Vater Friedrich ist einer der Jagstheimer Storchenfreunde um Werner Gelbing, Dieter Taubitz, Joachim Meiser und Friedrich Armin Zeller, die sich seit Jahren um die gerngesehenen, Glück bringenden gefiederten Gäste kümmern.

Die diesen Besuch überhaupt erst möglich gemacht haben, indem sie ein Nest auf dem Kamin installierten. Und alle Jahre wieder – außer eben in Corona-Zeiten – geben sie ein großes Storchenfest, wenn die Jungstörche beringt werden. Damit künftige Generationen einen Bezug zu den Vögeln entwickeln, wird dieser Vorgang für Kindergarten und Schulkinder gefilmt und auf Großleinwand übertragen. All das fällt heuer im zweiten Jahr in Folge aus.

„Mit ziemlicher Sicherheit war das das Weibchen des stabilsten Paares, das ich kenne“, sagt der Weißstorchbetreuer Helmut Vaas beim Blick auf den toten Vogel. Dieses Paar hat seit 2010 in Jagstheim gebrütet, war auch den Winter über da und überhaupt ein vertrauter Anblick. „Um die zwei hab ich mir am wenigsten Sorgen machen müssen; das tut einem in der Seele weh“, so Vaas, auch mit Blick auf die mutmaßlich zwei Eier, auf denen das Männchen derzeit sitzt.

Storchenpaar in Crailsheim Störche zurück in Ingersheim – Nest wegen Mast-Wartung abgebaut – Gibt’s ein neues Drama? Crailsheim Am vergangenen Mittwoch noch stand dieses Männchen dauerhaft im Nest, sicheres Zeichen dafür, dass das Paar bereits ein Ei im Nest hatte. Als Vaas am Freitag in Jagstheim war, sah er ihn auf dem angefangenen Gelege sitzen, seine Störchin etwa 300 Meter entfernt zwischen Bundesstraße und Bahnlinie stehen: „topfit“. Es waren, sagt er, „mit Sicherheit Kampfhandlungen“, die die Storchendame das Leben kosteten. Und: „Wahrscheinlich war’s eine aus vier Störchen bestehende Gruppe von Halbstarken, die derzeit die Nester unsicher macht.“ Seine Prognose: Der Storchenmann wird noch einige Tage auf den Eiern sitzen, bis ihn der Hunger dazu zwingt, die Brut aufzugeben. Und dann? Dann war’s das.

Die Brut ist sicher verloren

Wäre die Storchenpopulation noch immer gefährdet, könnte man Vaas zufolge erwägen, die Eier zu retten und die Störche von Hand aufzuziehen. Bei der derzeitigen „Riesenpopulation“ komme das aber nicht in Frage, zumal sich die solcherart aufgezogenen Vögel zeitlebens atypisch verhalten und immer Sorgenvögel bleiben. Vaas erinnert daran, dass die Störche selbst ebenfalls nicht zimperlich mit ihrer Brut umgehen: Wenn die Jungen schlüpfen, wird der eine oder andere Jungvogel aus dem Nest gekickt und damit der Nachwuchs dem Nahrungsangebot angepasst.