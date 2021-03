Sind die Corona-Schutzmaßnahmen, die in Crailsheim gelten, eine Zumutung für die Bürgerinnen und Bürger? Indirekt hat Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer diese Frage am Dienstag mit Ja beantwortet. Um aus der Lockdown-Spirale herauszukommen, hat er in einem Brief an Ministerpräsident Winfr...