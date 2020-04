Bärbel Fruh hat ihre gute Laune nicht verloren – trotz allem. Mit einem Lächeln auf den Lippen steigt sie aus dem Auto, das sie auf dem Hof eines Kunden in Frankenhardt-Oberspeltach geparkt hat. Mit Schutzhandschuhen bekleidet holt sie zwei Wärmeboxen mit Essen aus dem Kofferraum, läuft zur Haustür und stellt die Behälter auf einem Stuhl neben der Tür ab. Dann nimmt sie die leeren Boxen vom Vortag, die schon bereitstehen, und macht sich auf den Rückweg zum Auto.

Sicherheit geht vor

Fruh ist Mitarbeiterin der Hauspflege und Nachbarschaftshilfe Crailsheim. Heute verteilt sie Essen auf Rädern in den Gemeinden südlich von Crailsheim. „In Corona-Zeiten müssen wir Abstand halten zu unseren Kunden. Das ist nicht schön, aber es geht leider nicht anders. Sicherheit geht vor“, sagt sie und beobachtet vom Auto aus, wie sich die Haustür öffnet und die Kunden, mit denen sie vor der Pandemie immer ein kurzes Gespräch geführt hat, das Mittagessen ins Haus holen.

Insgesamt 60 Mitarbeiter, davon 58 Frauen, arbeiten für die Hauspflege und Nachbarschaftshilfe Crailsheim. Die Auslieferung von Essen auf Rädern ist nur eines der Angebote des Vereins. Das zweite Tätigkeitsfeld ist die Hauswirtschaft. Darunter fallen sämtliche Dienstleistungen im Haushalt wie Putzen, Kochen, Waschen, Bügeln oder Alltagshilfengeben. „Das Ziel ist stets, ältere oder kranke Menschen darin zu unterstützen, dass sie in ihren eigenen vier Wänden selbstständig bleiben“, erklärt Geschäftsführerin Sibylle Spahn.

Die Beschränkungen in der aktuellen Corona-Situation stellen die Mitarbeiter der Hauspflege und Nachbarschaftshilfe vor besondere Herausforderungen. „Wir versorgen eine Kundengruppe, die ausschließlich zur Risikogruppe gehört. Sie zu schützen, hat oberste Priorität“, sagt Spahn. Deshalb gibt es so wenige persönliche Kontakte wie möglich. Das funktioniert bei der Essensübergabe über ein bereitgestelltes Möbelstück vor der Haustür ganz gut. „Wenn eine Person besonders hilflos ist, zum Beispiel aufgrund einer Behinderung, gehen wir im Einzelfall noch in die Wohnung hinein“, sagt Spahn. Die Mitarbeiter müssten dazu Schutzkleidung tragen und der Kunde dürfe sich, solange der Helfer im Haus ist, nur im Nebenzimmer aufhalten.

Essen wird nachgefragt

Seit Mitte März haben sich die Einsätze verändert. Inzwischen ist die Nachfrage nach hauswirtschaftlicher Unterstützung gesunken. Es werden fast nur noch Einkaufsdienste nachgefragt, berichtet Spahn. Gestiegen ist jedoch der Bedarf an Essen auf Rädern. Bis zu 130 Mittagessen werden täglich ausgeliefert. Gekocht werden sie in der Küche des Klinikums Crailsheim. „Wir fahren normalerweise fünf Touren am Tag, jetzt haben wir eine sechste Tour eingerichtet. Manche Mitarbeiter nutzen ihre privaten Autos, weil wir gar nicht genügend Fahrzeuge haben.“

So gut sich alle auf die veränderten Bedingungen eingelassen haben, sehnen sich Mitarbeiter und Kunden nach „normalen“ Zeiten. „Der persönliche Kontakt bleibt auf der Strecke“, sagt Sibylle Spahn. „Keiner ist glücklich über die Pandemie und die nötigen Beschränkungen. Aber wir versuchen, das Beste daraus zu machen.“