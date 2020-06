Jeden Tag gesunde Lebensmittel für Millionen Menschen von Menschen produzieren – dieser Werbeslogan sticht einem auf der Homepage der Firma Vion sofort ins Auge. Themen wie Lebensmittelsicherheit und Tierschutz sind dem Unternehmen mit Produktionsstandorten in den Niederlanden und Deutschland wichtig, Transparenz wird groß geschrieben. „Wir haben nichts zu verbergen“, sagt Geschäftsführer Ronald Lotgerink.

vorübergehend geschlossen. Angesichts von Corona-Ausbrüchen in deutschen Schlachthöfen, allen voran beim unangefochtenen Marktführer Tönnies in Rheda-Wiedenbrück , fragt man sich, wie gesund die Menschen sind, die für diese gesunden Lebensmittel sorgen. Es ist ja nicht so, dass Vion bisher vom Virus verschont geblieben wäre, wie der Fall Bad Bramstedt im Mai zeigte. Der Schlachthof dort wurde damals

In Hall arbeiten 265 Mitarbeiter, in Crailsheim sind es 650, davon kommen 400 über Werkvertragsnehmer. Auf Nachfrage unserer Zeitung meldete das Landratsamt am Donnerstag für beide Standorte, dass kein positiver Befund auf Covid-19 bekannt sei. Es stehen auch keine Mitarbeiter unter Quarantäne.

Dass dem Gesundheitsamt kein Corona-Fall gemeldet wurde, ist natürlich keine Garantie, dass es keinen gibt. Wie sieht es mit Tests aus? „Eine gesundheitliche Überwachung der Mitarbeiter ist in der Teststrategie des Landes Baden-Württemberg derzeit nicht vorgesehen“, schreibt das Landratsamt. Über unternehmensinterne Teststrategien könne es keine Auskunft erteilen.

Seit Anfang März hat die Firma Vion umfangreiche Schutzmaßnahmen zur Verhinderung von Infektionsketten am Arbeitsplatz umgesetzt. In den Niederlanden sieht ein Richtlinienprotokoll zum Coronavirus zudem eine tägliche Gesundheitskontrolle vor, bei Beschwerden dürfen Mitarbeiter nicht aufs Gelände und müssen zum Test. Und am Standort Crailsheim, dem zweitgrößten Betrieb in Baden-Württemberg, der Schweine und Rinder schlachtet und zerlegt?

Sammelunterkünfte kontrolliert

Nach Informationen unserer Zeitung werden die Vion-Mitarbeiter dort von Montag an getestet. Das gilt nicht für alle, sondern für Urlaubsrückkehrer, neue Beschäftigte und diejenigen, die Symptome aufweisen. Nach der Verordnung des Bundesministeriums für Gesundheit besteht kein Anspruch auf Corona-Tests bei symptomlosen Personen in Fleischbetrieben, die gesetzliche Krankenversicherung trägt die Kosten dafür nicht.

Nicht nur schlechte Arbeits-, sondern auch schlechte Lebensbedingungen können ursächlich für einen Corona-Ausbruch in einem Schlachthof sein – darum kontrollierten Gesundheitsamt und Gewerbeaufsicht am 28. Mai und 9. Juni die Sammelunterkünfte der Beschäftigen im Landkreis Hall. „Es wurden keine wesentlichen Beanstandungen festgestellt“, teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit. „Die Einhaltung der Hygieneregeln obliegt den Bewohnern. Materialien zu den Hygieneregeln stehen in mehreren Sprachen und als Piktogramme zum Aushang zur Verfügung.“