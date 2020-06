Wer an den Zauberer Merlin denkt, denkt gleichzeitig auch an die Legende von den Rittern der Tafelrunde und an König Artus. Während manche Quellen von bis zu 150 Rittern sprechen, ist in den meisten Überlieferungen von zwölf tugendhaften Rittern die Rede, die an diesem Tisch Platz nahmen: Sir Tristram – der Ehrenhafte, Sir Galahad – der Freundliche, Sir Lamorak – der Vornehme, Sir Bors – der Rechtschaffende, Sir Gawain – der Gütige, Sir Gaheris – der Aufrichtige, Sir Percival – der Beherzte, Sir Bedivere – der Galante, Sir Lancelot – der Tapfere, Sir Gareth – der Sachliche, Sir Geraint – der Hilfsbereite und Sir Kay – der Bescheidene.

Mit zwölf Mann sind auch Merlins Erben aus Crailsheim in die Schlacht gezogen, um beim Finalturnier um die deutsche Basketball-Meisterschaft zu spielen. Allerdings sind es nicht mehr die zwölf Mann, mit denen die Crailsheimer in der regulären Saison und bis zum Corona-bedingten Abbruch der Hauptrunde sensationell auf Rang 3 der Tabelle gestürmt waren. Aaron Jones, Jan Span und Quincy Ford hatten die Zauberer vor dem Turnier verlassen, neu hinzu kamen David Brembly und Marvin Ogunsipe.

Die beiden Neuzugänge sollten mit DeWayne Russell, Sebastian Herrera, Jeremy Morgan, Fabian Bleck, Maurice Stuckey, Dejan Kovacevic und Javontae Hawkins sowie den Talenten Liam Carpenter, Aleksa Kovacevic und Vladan Lazic die fabelhafte Spielzeit der Merlins weiterführen. Doch irgendwie muss die böse Zauberin Morgana ihre Finger im Spiel haben. Allrounder Jeremy Morgan konnte wegen einer Sprunggelenksverletzung noch nicht beim Turnier eingesetzt werden, Top­scorer Javontae Hawkins brach sich gegen Bayern München den rechten Daumen, und Wirbelwind DeWayne Russell fehlte aufgrund muskulärer Probleme schon gegen München und auch am Mittwochabend gegen Ulm.

Damit müssen die Merlins ohne sechs der zehn Profis auskommen, mit denen sie zuvor in dieser Saison für Furore gesorgt und unter anderem die Basketball-Hochburgen Alba Berlin und Brose Bamberg geschlagen hatten – und auch Ratiopharm Ulm. Die Schwaben revanchierten sich mit dem 92:80-Sieg am Mittwoch für die 79:91-Niederlage Ende Dezember und machten mit dem dritten Sieg im dritten Spiel des Finalturniers vorzeitig den Einzug ins Viertelfinale fix.

Sieg am Montag ist Pflicht

Der ist für die tapfer kämpfenden Crailsheimer, die ihre dritte Niederlage im dritten Spiel kassierten, zwar in weite Ferne gerückt, aber doch noch nicht ganz außer Reichweite. Erste Voraussetzung: Crailsheim muss heute sein Spiel gegen Oldenburg mindestens mit fünf Punkten Unterschied gewinnen. Zweite Voraussetzung: Göttingen (gegen Bayern und Ulm) und Oldenburg (gegen München) müssen ihre ausstehenden Spiele unbedingt verlieren. Nur dann kommt es zu einem Dreiervergleich zwischen Crailsheim, Göttingen und Oldenburg, in dem die direkten Duelle dieser drei Teams gegeneinander aufgerechnet werden.

Göttingen gewann gegen Crailsheim mit elf Punkten Unterschied und verlor gegen Oldenburg mit 18 Punkten. Macht in der Addition minus sieben Zähler für Göttingen. Gewinnt Crailsheim mit mindestens fünf Punkten Unterschied gegen Oldenburg, haben die Merlins in diesem Dreiervergleich nur minus sechs Punkte und wären im Viertelfinale. Ansonsten bliebe den Merlins nur das Spiel um Platz 9 am Dienstag gegen den Fünftplatzierten der Gruppe B als Trostpflaster.

Wieder steht also ein entscheidendes Spiel gegen Oldenburg an. In der vergangenen Saison schafften die Merlins mit einem Überraschungssieg am letzten Spieltag beim legendären Heimspiel in Würzburg den Klassenerhalt. Es ist schon das dritte Aufeinandertreffen zwischen Oldenburg und Crailsheim in dieser Saison: Beide Partien – im Pokal und in der Liga – gewannen die Donnervögel, die als Mitfavorit auf den Meistertitel gelten.

Ins Turnier startete Oldenburg mit einer 66:85-Niederlage gegen Ulm, gewann dann 80:62 gegen Göttingen. Für einen Sieg müssen sich die personell arg gebeutelten Merlins also mächtig strecken. Oldenburgs Nationalspieler Karsten Tadda warnt: „Wenn man einen Gegner unterschätzt, geht das ganz schnell nach hinten los." Das habe man bei Ulm gesehen, die Taddas Erachten nach etwas leichtsinnig ins Spiel gegangen seien. „Wir wissen um die Qualität von Crailsheim, dass sie schnell spielen wollen, dass sie den schnellen Abschluss suchen, jede freie Möglichkeit nutzen und den Ball gut laufen lassen."

Gegner hat großen Respekt

Das war bei der Niederlage gegen Ulm vor allem in der ersten Halbzeit zu sehen, in der die Crailsheimer völlig befreit aufspielten und das bessere Team waren. „Wir können froh sein, dass es unentschieden steht“, sagte Ulms Urgestein Per Günther in der Pause. „Sie strotzen vor Selbstbewusstsein. Die haben nichts zu verlieren, die verteidigen mit Passion.“ Ulms Trainer Jaka Lakovic lobte den Gegner nach dem Spiel: „Großen Respekt für die Merlins, sie haben ihr Herz auf dem Parkett gelassen!“

Auch als die Ulmer ins dritte Viertel mit einem 12:2-Lauf starteten, ließen sich die Crailsheimer nicht unterkriegen und kämpften weiter, verkürzten sogar auf 76:82. Doch die tiefer besetzte Bank und die insgesamt höhere individuelle Qualität brachten Ulm letztlich den 92:80-Sieg.

Merlins-Trainer Tuomas Iisalo gratulierte: „Glückwunsch an Ulm und Coach Lakovic. Sie spielen momentan einen super Basketball – meiner Meinung nach den besten im gesamten Turnier.“ Und dann zog er vor seinem Team den Hut: „Unsere Leistung war heute unglaublich! Wir haben derzeit viele Verletzungsprobleme. Kein Import-Spieler aus der regulären Saison konnte heute spielen. Aber die Jungs zeigen immer weiter, was Merlins-Basketball bedeutet: Kampfgeist, Intensität und Team-Basketball. Wir haben immer die Mentalität, nie aufzugeben. Wenn es noch Zeit gibt, um zurückzukommen, geben die Jungs Vollgas!“

Ohne US-Amerikaner im Kader, ein absolutes Kuriosum im Basketballsport, zeichneten sich insbesondere Fabian Bleck (neue persönliche BBL-Bestleistung mit 18 Punkten), Maurice Stuckey (20 Punkte) und Sebastian Herrera (16 Punkte, neuer persönlicher Bestwert mit neun Assists) als echte Führungsspieler aus. Dazu feuerten alle Spieler von der Bank aus ihre Teamkameraden auf dem Feld unermüdlich an. In den sozialen Netzwerken teilten viele Merlins-Fans mit, dass sie unglaublich stolz auf die Leistung des Teams seien. Magenta­sport-Kommentator Michael Körner adelte die Merlins in der Liveübertragung folgendermaßen: „Ich kann mich mit meiner alten Wirbelsäule gar nicht so tief verneigen, wie ich es gerne vor dieser Mannschaft tun wollte!“

Die Tugenden stimmen also bei den zwölf (Basketball-)Rittern von Crailsheim und ihren Anführern. Und wenn es jetzt tatsächlich noch ins Viertelfinale gehen sollte, würde wieder eine neue sagenhafte Geschichte in die Merlins-Chronik kommen. Märchenhaft war diese Saison jetzt schon – auch wenn es kein großes Happy End geben sollte, werden viele Fans ihren Kindern und Enkeln berichten: „Es war einmal in der Saison 2019/2020, da verzauberten die Merlins ganz Basketball-Deutschland...“

Info

Crailsheim – Oldenburg, Freitag, 20.30 Uhr, live auf Magentasport