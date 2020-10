Rund 500 Zuschauer sorgten für richtig Stimmung in der Stadthalle von Weißenfels. Gästefans waren allerdings keine erlaubt. Crailsheims Starting Five hieß Trae Bell-Haynes, Maurice Stuckey, Haywood Highsmith, Fabian Bleck und Tim Coleman. Die ausnahmsweise ganz in rot gekleideten Wölfe zogen...