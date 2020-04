Im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus ist vieles anders als gewohnt. Auch die Basketball-Bundesliga und die Merlins bekommen die Auswirkungen deutlich zu spüren. Gut drei Wochen sind mittlerweile nach dem historischen 91:82-Sieg der Merlins gegen Alba Berlin vergangen. Zu diesem Zeitpunkt konnte niemand ahnen, dass es das vorerst letzte Spiel dieser Saison gewesen sein sollte. „Selbstverständlich stehen wir in vollem Umfang hinter dieser Gemeinschaftsentscheidung, die aus gesundheitlichen Gründen notwendig ist und mit der wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen“, kommentierte Geschäftsführer Martin Romig die damalige Entscheidung.

Vor wenigen Tagen verlängerte die Liga die Aussetzung vorerst bis zum 30. April. „Solange die grundsätzliche Möglichkeit besteht und von den zuständigen Behörden bundeseinheitlich der Spielbetrieb im Mai/Juni noch nicht ausgeschlossen wird, müssen wir uns diese Option offenhalten, um den sportlichen Wettbewerb nach Möglichkeit ordentlich beenden zu können. Wenn wir aufgrund behördlicher Anordnungen erkennen müssen, dass dies nicht möglich ist, wird sich die Liga dem selbstverständlich fügen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bundesliga, wo zusätzliche Details über die Aussetzung und ihre Folgen nachzulesen sind.

Unterschiedliche Szenarien

Im Hintergrund stellen sich die Verantwortlichen derzeit auf die unterschiedlichen Szenarien ein, um den Umständen entsprechend optimal vorbereitet zu sein. Alle Spieler, Trainer und Mitarbeiter gehen geschlossen in Kurzarbeit, um ihren Beitrag zum Überstehen dieser schwierigen Situation zu leisten. Schon zum jetzigen Zeitpunkt haben über 80 Prozent aller Dauerkarteninhaber bestätigt, auf eine mögliche Rückerstattung bei Geisterspielen oder Ausfall zu verzichten.

Täglich erreichen die Merlins Nachrichten von Fans, die den Zauberern auf unterschiedlichste Weise ihre Solidarität zum Ausdruck bringen. Auch auf Seiten der Sponsoren erlebt der derzeit Tabellendritte eine großartige Rückendeckung.

Romig ist sichtlich überwältigt von den unzähligen positiven Rückmeldungen: „Gerade in dieser kritischen Phase zeigt sich der große Zusammenhalt in und um unseren Verein. Deshalb sind wir sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit allen Fans und Sponsoren diese schwierige Zeit überstehen werden und gestärkt in die Zukunft blicken können.“