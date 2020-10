Wie die Crailsheimer Stadtverwaltung mitteilt, wurde ein Kind an der Grundschule Altenmünster positiv auf dasgetestet. Die Schulleitung hat am Freitagabend alle erforderlichen Sofortmaßnahmen getroffen. Das Gesundheitsamt hat für die Kinder der betroffenen Klasse sowie drei Lehrkräfteangeordnet. Zudem muss eine weitere Schulklasse in der kommenden Woche imunterrichtet werden, da nicht genügend Lehrer für normalen Unterricht zur Verfügung stehen. Eltern, die von den Maßnahmen betroffen sind, wurden per Mail von der Schulleitung informiert. Mit dem Ende dersollen alle Betroffenen voraussichtlich wieder an die Schule zurückkehren können.