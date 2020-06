Gleich vorneweg: Das Freibad in Goldbach wird ab dem 1. Juli wie andere Freibäder aufgrund der Corona-Auflagen seine Öffnungszeiten anpassen. So bietet der Schwimmverein Goldbach bis auf Weitereseinen Besuchsblock von 15 Uhr bis 19 Uhr undzwei Besuchsblöcke von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr und von 15 Uhr bis 19 Uhr an. Vor dem jeweils nächsten Besuchsblock wird die Anlage geschlossen, gereinigt und desinfiziert.