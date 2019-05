Themen in diesem Artikel Crailsheim

Der Antrag auf Glyphosat-Verbot für landwirtschaftliche Flächen der Stadt wird erneut abgelehnt.

Relativ knapp haben die Grünen im Gemeinderat ihre Glyphosat-Abstimmung verloren. Aber sie haben verloren. Wieder einmal.

Bereits im Januar 2018 hatte es in Crailsheim einen Vorstoß gegeben, bei neuen und bei zur Verlängerung anstehenden landwirtschaftlichen Pachtverträgen den Einsatz von Glyphosat auf städtischen Grundstücken verbieten zu lassen. Ohne Erfolg. Nach einer kontroversen Diskussion gab es auch in der jüngsten Sitzung bei vier Enthaltungen 17 Stimmen gegen dieses Verbot, 14 dafür. Es wird sich also nichts ändern.

Ein Verbot, fand Markus Prosy (CDU), „steht in keinem Verhältnis“. Ob Glyphosat krebserregend sei oder nicht, sei umstritten; Überhaupt gelte mittlerweile vieles als krebserregend, „Zigaretten werden ja auch nicht verboten“. Vor allem, so argumentierte er, seien andere Stellen für eine solche Einschätzung zuständig, und jeder Landwirt sei selbst verantwortlich für seine Flächen.

Eine Argumentation, der sich Gernot Mitsch (SPD) nicht anschließen konnte. Wenn beispielsweise die Bahn Glyphosat einsetze, bedeute das noch lange nicht, dass das in Ordnung sei. Er sprach sich für ein Verbot aus.

Auch Markus Schmidt (Bündnis 90/Die Grünen) sprach von einer „gewagten Begründung“ Prosys. Wenn grundsätzlich davon ausgegangen werden könne, dass ein Stoff gefährlich sei, müsse er verboten werden. Stadtrat Uwe Berger (CDU) sprach ebenfalls von einer Bagatellisierung des Themas und von Bedenken, die nicht ernst genommen würden; Konsequenzen erfahre derzeit etwa die Firma Bayer – die Übernahme des Glyphosat-Herstellers Monsanto entwickelt sich mehr und mehr zum Desaster für das deutsche Unternehmen. Berger: „Der Markt hat doch längst eine Entscheidung getroffen.“

Gronbach: Debatte um Glyphosat muss auf EU- oder Bundesebene geführt werden

Anders sah das Norbert Berg (AWV): „Bislang ist es zugelassen, das heißt, jeder kann es verwenden.“ Seiner Argumentation schloss sich Harald Gronbach (CDU) an. Bereits vor eineinhalb Jahren habe er alles gesagt: Diese Debatte müsse auf EU- oder Bundesebene geführt werden, nicht im Gemeinderat. Er nutze in einem Jahr gerade mal fünf Liter Glyphosat auf hundert Hek­tar, und Landwirte könnten bei der Bewirtschaftung kaum eine Grenze ziehen zwischen eigenen und gepachteten städtischen Flächen. Jede Einschränkung bedeute, dass den Landwirten weitere Steine in den Weg gelegt würden.

Christian Hellenschmidt (Grüne) erklärte mit Blick auf Kritik der CDU an einer Diskussion auf kommunaler Ebene, es sei die CDU, die auf EU- und Bundesebene ein Verbot verhindere. Aus den Reihen der Grünen und der SPD-Fraktion wurde mit Blick auf andere Kommunen ein Umdenken gefordert: „Wenn wir zum Umdenken beitragen können, sollten wir’s tun.“ Die Mehrheit des Gremiums sah das anders.

