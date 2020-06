Egal, ob Franz Köberle, zu mehr „Mut zur Höhe“ aufruft, Uwe Berger wissen will, auf welchen noch nicht mit Bebauungsplänen erfassten Flächen in der Stadt Wohnbebauung möglich ist, oder Jan Zucker, der sich für mehr Geschosswohnungsbau in Crailsheim starkmacht – der CDU-Gemeinderatsfraktion ist das Thema Wohnen wichtig.

mehr Geschosswohnungsbau möglich wäre, wenn man Änderungen am Plan vornimmt. Dass es Mehrheiten im Ausschuss und im Gemeinderat für den Vorstoß gab, hat auch damit zu tun, dass die CDU von ihrem ursprünglichen Vorhaben, alle Bebauungspläne zu überprüfen, abrückte. Bestätigt sieht sie sich von der Wohnraum-Bedarfsanalyse, die für die Stadt einen erheblichen Wohnraumbedarf in den nächsten Jahren berechnet hat. Gegen Bedenken der Verwaltung hat sich nun die CDU mit ihrem Anliegen durchgesetzt, die vorhandenen Bebauungspläne auf die Frage hin zu untersuchen, ob

Stadtverwaltung war zunächst skeptisch

Beschlossen wurde nun, dass nur geeignete Pläne überprüft werden, nachdem die Verwaltung darüber informiert hatte, dass weit mehr als 100 Bebauungspläne existieren. In ihrer zunächst ablehnenden Reaktion auf den CDU-Antrag hatte die Verwaltung einerseits argumentiert, dass tiefergreifende Änderungen von Bebauungsplänen einen „erheblichen Eingriff“ in den Bestandsschutz darstellen könnten, und mit „umfangreichen rechtlichen Auseinandersetzungen“ mit Anwohnern gerechnet werden müsse. Zudem, argumentierte das Rathaus, sei es „unwahrscheinlich“, dass kurz- und auch mittelfristig die Zahl der Wohneinheiten in größerer Zahl gesteigert werden kann. Daher stehe der Aufwand „in keinem Verhältnis zum erwarteten Erfolg“. Andererseits warnt die Verwaltung vor einer zu dynamischen Entwicklung der Stadt: „Ein übermäßiges, unkontrolliertes und schnelles Wachstum kann für eine Stadt auch negative Auswirkungen beinhalten.“