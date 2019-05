Themen in diesem Artikel Crailsheim Europawahl

Mit Jens Zielosko stellt die CDU den Stimmenkönig in Crailsheim. Die SPD kommt mit einem blauen Auge davon, AWV, Grüne und Bürgerliste legen zu. In den Landgemeinden gibt es viele starke Frauen.

Sebastian Klunker ist ein optimistischer Mensch, einer, der sich gerne freut. Am Montagnachmittag wusste er gar nicht so recht, wohin mit seiner ganzen Freude, als in der Karlsberghalle das vorläufige Endergebnis der Crailsheimer Gemeinderatswahl auf der Leinwand auftauchte. Die Allgemeine Wählervereinigung (AWV), deren Fraktion im Stadtparlament Klunker anführt, hat um 5,5 Prozent zugelegt, ist damit die Wahlsiegerin in Crailsheim. Die Wählervereinigung hat die SPD überholt, liegt mit 23,8 Prozent nun auf Platz 2 hinter der CDU (34,1 Prozent). Die Wählervereinigung hat um zwei Sitze zugelegt, verfügt jetzt über zehn Mandate. Damit hat die älteste politische Gruppierung im Gemeinderat erstmals eine zweistellige Sitzzahl, „und darauf sind wir mega­stolz", so Klunker. Er weiß aber auch, „dass mit diesem Ergebnis unsere Verantwortung steigt". Aufgabe der AWV sei es nun, „die Energie, mit der wir Wahlkampf gemacht haben, in die Gemeinderatsarbeit mitzunehmen". Auch da bleibt der ehemalige OB-Kandidat optimistisch: „Wir spüren Rückenwind."

CDU bleibt größte Fraktion

Wie Klunker gehört auch Klaus-Jürgen Mümmler zu der Sorte Mensch, für die das Glas Wasser immer halb voll ist. Also tut es dem Vorsitzenden des CDU-Stadtverbandes „schon weh“, dass die CDU-Fraktion um zwei Sitze auf 15 geschrumpft ist. „Aber“, merkt der Stadtrat sogleich an, „wir sind weiterhin die mit Abstand stärkste Fraktion im Gemeinderat.“ Hinter der CDU folgen SPD und AWV mit jeweils zehn Sitzen. Zudem stellen die Christdemokraten auch im neuen Gemeinderat den Stimmenkönig. Es ist Jens Zielosko, der neue starke Mann der Crailsheimer CDU. Er hat 8349 Stimmen auf sich vereint.

Bürgerliste hat jetzt zwei Sitze

Und wie erging es der bei der Europawahl so gebeutelten SPD? Die kam bei der Gemeinderatswahl mit einem blauen Auge davon. Ihr Ergebnis von 22,7 Prozent bedeutet ein Minus von 3,8 Prozent und der Verlust eines Sitzes. „Wir sind nicht unzufrieden“, sagt dennoch Gernot Mitsch mit Blick auf die neue, zehnköpfige Fraktion. Der Wahlkampf sei gut gelaufen, so der Fraktionsvorsitzende. Er sei zuversichtlich, dass die Sozialdemokraten „ihre erfolgreiche Arbeit im Gemeinderat fortsetzen können“.

Die Deutschland-Sieger der Europawahl, die Grünen, machten sich am Montag in Crailsheim rar.

Die Deutschland-Sieger der Europawahl, die Grünen, machten sich am Montag in Crailsheim rar. Nur die einstige UGL-Stadträtin Sonja Hägele, die jetzt für die Grünen wieder ins Stadtparlament einzieht, war in der Karlsberghalle zu sehen. Sie freute sich riesig über das Ergebnis von 14 Prozent, was einen Zugewinn von 2,5 Prozent und ein Mandat mehr (jetzt sechs) bedeutet. Ein glück­licher Mensch war am Montag auch Peter Gansky von der Bürgerliste, die sich auf 5,5 Prozent gemausert hat (was einen Zugewinn von 2,4 Prozent bedeutet). Die für die Liste erfreuliche Konsequenz: Sie hat nun zwei Sitze im Crailsheimer Stadtparlament.

Gewählt wurde natürlich nicht nur in Crailsheim, sondern auch in den anderen 13 Kommunen im Altkreis Crailsheim. In Kreßberg schaffte es Emily Brünnler aus Asbach auf Anhieb zur Stimmenkönigin. Auch in Stimpfach gehen die meisten Stimmen an eine Frau: Isabell Rathgeb holte sich den Titel der Stimmenkönigin. In Stimpfach gab es diesmal zwei Listen und damit eine „echte“ Wahl. Der Gemeinderat wächst hier von 13 auf 16 Sitze an. In Rot am See lagen mit Susanne Nicklas-Bach und Gisela Stahl gleich zwei Frauen in der Wählergunst vorn.

In Rot am See lagen mit Susanne Nicklas-Bach und Gisela Stahl gleich zwei Frauen in der Wählergunst vorn.

Verlust an Erfahrung

In Schrozberg warf die Hälfte der bisher amtierenden CDU-Stadträte ihren Hut nicht mehr in den Ring. Der Verlust an erfahrenen und in der Bevölkerung bekannten Kommunalpolitikern hatte Folgen: Statt wie bisher mit acht Sitzen ist die CDU nur noch mit sechs Mandatsträgern im Gremium vertreten.

In Kirchberg haben die Aktiven Bürger ihre Spitzenposition verteidigt – und ihr neuer Listensprecher Max Botsch wurde Stimmenkönig. Als einziger Kandidat knackte er die 2000er-Marke.

In Langenburg ist die Liste „Lebensqualität und Natur“ von vier Sitzen auf einen Sitz geschrumpft. Vor fünf Jahren hatten sich auf dieser Liste unter anderem Gegner des Windparks im Brüchlinger Wald zusammengefunden. Von den vier Lena-Stadträten hat jetzt allein Johann Pollanka noch einmal kandidiert; er schaffte den Wiedereinzug in den Gemeinderat.

