Aufsteiger, Absteiger, Sitzenbleiber und mehr: Am Samstag liegt das Fußballmagazin, die Vorschau auf die neue Saison 2019/2020, dem HT bei.

Am Wochenende rollt auch in den unteren Klassen im Fußballbezirk Hohenlohe wieder der Ball: Während in der Ober­liga, der Verbandsliga und der Landesliga die Punktejagd schon begonnen hat, starten die Kicker in der Bezirksliga sowie in den Kreisligen A und B jetzt erst in die neue Saison 2019/2020. Und wie jedes Jahr seit der Spielzeit 1989/90 erscheint zum Ende der Sommerpause der Fußballreport des Hohenloher Tagblatts. Dieses Mal ist er wieder 68 Seiten dick und voll mit interessanten Geschichten und Statistiken. Wer ist wohin gewechselt? Wo ist mein Verein in der abgelaufenen Runde eigentlich gelandet? Wer hat in der Kreisliga B3 die meisten Tore erzielt? Alle diese Fragen und noch viele mehr werden im beliebten Magazin beantwortet, das am Samstag dem HT beiliegt.

Viele Lesegeschichten in der Beilage

Eine der Lesegeschichten befasst sich mit den Schwestern Juliane und Simone Klenk aus Schrozberg-Untereichenrot. Sie haben viele Jahre die Kickstiefel für die Fußballfrauen des TSV Crailsheim geschnürt, nun jedoch ihre Karriere beendet. Im Gespräch mit HT-Redakteur Ralf Mangold blicken sie auf die Anfänge ihrer Laufbahn bei der Spvgg Gammesfeld zurück, erinnern sich an die Spiele in der Zweiten Bundesliga und sprechen über den hohen zeitlichen Aufwand, den sie und ihre Eltern betrieben haben.

Im Heft findet sich auch ein Interview mit Ralf Bantel, dem Vorsitzenden des Fußballbezirks Hohenlohe, wieder. Er spricht unter anderem über die wachsende Kluft zwischen dem Profi- und dem Amateurfußball sowie über die mögliche Wiedereinführung der Kreisliga B5. „Ich glaube, viele Vereine wären nicht glücklich, wenn wir dies tun müssten. Da wir in Hohenlohe traditionell mit vielen Reservemannschaften antreten, würde eine Einführung dieser Staffel den Reservespielbetrieb stark beeinträchtigen – sogar in seiner Gesamtheit sehr gefährden“, erklärt Bantel.

Auch der neuen, seit 1. Juli geltenden Regeln hat sich das HT angenommen und veröffentlicht auf einer Doppelseite in der Mitte des Hefts die wichtigsten Änderungen (Handspiel, Abstoß aus dem Strafraum, Mauerbildung, Verwarnungen von Trainern et cetera). Dennis Arendt, Obmann der Schiedsrichtergruppe Crailsheim, liefert zudem seine Einschätzung zu den Neuerungen. Die Doppelseite kann herausgetrennt und in der Kabine aufgehängt werden, damit Spieler und Trainer bestens informiert sind.

