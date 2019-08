Yonca Ciftcioglu ist seit April mit ihrem Gefährt „Curryass“ unterwegs. Was in Großstädten schon längst normal ist, scheint nun auch endgültig in der Region anzukommen.

Es ist Mittagszeit bei „Jens Probst Automobile“ in Crailsheim. Bereits um 11 Uhr strömen die ersten Mitarbeiter zum kunstvoll gestalteten Foodtruck in der Sulzbrunnenstraße 16 und bestellen Currywurst mit Pommes, das Hauptmenü von „Curry­ass“. Mitten im Wagen steht Yonca Ciftcioglu mit ihrer einzigen Mitarbeiterin. Die 53-Jährige hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und sich damit, wie sie sagt, einen Traum erfüllt. „Ich habe jahrelang in der Gastronomie gearbeitet, was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat. Irgendwann dachte ich mir: ‚Ach komm, probier es einfach aus. Wag es.‘“

Doch so einfach, wie es klingt, ist es dann doch nicht. Wer den Traum vom eigenen Foodtruck erfüllen möchte, muss an vieles denken. „Primär ist das Gewerberecht zu beachten, das die Erlaubnispflichten für den Verkaufs­wagen regelt“, sagt Dr. Detlef Schulz-Kuhnt, Pressesprecher der Industrie und Handelskammer Heilbronn-Franken. Und das war noch nicht alles. „Besonderheiten gibt es auch im Steuerrecht, insbesondere was die Pflichten zum Führen eines Umsatzsteuerhefts betrifft. Wenn der Foodtruck auf Plätzen betrieben wird, die in der Regel für den Straßenverkehr bestimmt sind, wird möglicherweise eine straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnis benötigt“, ergänzt der IHK-Sprecher.

Das bestätigt auch Yonca Ciftcioglu: „Allein die Vorbereitungen, sprich die Auswahl des richtigen Foodtrucks, die formalen Angelegenheiten, durchzurechnen, was ich verkaufen muss, um gut leben zu können, und den richtigen Mitarbeiter zu finden, haben ein Jahr in Anspruch genommen.“ Und doch merkt man, wenn man die Unternehmerin anschaut, dass sie voll und ganz in ihrem Element ist, wenn sie Currywurst und Pommes zubereitet und mit den Kunden ins Gespräch kommt. Doch warum gerade ein Foodtruck und weshalb Currywurst? „Die original Currywurst steht für Kult und hat heute mehr denn je ihre Daseinsberechtigung. Außerdem ist sie handlich und lecker. Und nicht zu vergessen, sie passt für jeden Geldbeutel“, sagt sie. Das Schöne an ihrem Job sei außerdem, dass sie immer wieder nette Menschen kennenlerne, ständig den Standort wechsle und sich natürlich freue, wenn sie sehe, dass ihre Currywurst gut ankommt. Doch die Selbstständigkeit kann auch eine gewisse Unsicherheit mit sich bringen. Was ist, wenn es mal nicht so läuft? „Letztendlich trägt man immer ein gewisses finanzielles Risiko als Selbstständiger, aber man darf es nicht monateweise betrachten, sondern muss es auf das Jahr gerechnet sehen“, sagt Ciftcioglu. Schwieriger war es für die Crailsheimerin eher, Standplätze zu finden. „Ich würde sagen, dass das die größte Hürde war. Ich bin auf private Flächen angewiesen“, betont Ciftcioglu.

Um ihren Traum zu leben, investiert sie noch mehr. Zum einen standen die Anschaffungskosten des Foodtrucks an, zum anderen arbeitet sie auch länger als im Angestelltenverhältnis. Neben der „eigentlichen Arbeitszeit“ vor Ort bei den Unternehmen heißt es zu Hause: den Wagen täglich gründlich reinigen, die Soße vorbereiten, die Buchhaltung machen und den Wagen schon für den nächsten Tag bestücken. Und der Aufwand in Sachen Reinigung ist auch nötig. Wer mit einem Foodtruck durchstarten möchte, muss auch Vorschriften im Hygienerecht und unter Umständen Regelungen im Kfz-Zulassungsrecht beachten. „Wenn ich das alles zusammenrechne, dann komme ich auf zehn Arbeitsstunden pro Tag“, erzählt Ciftcioglu. „Aber ich sage immer, das Wort selbstständig drückt es ja schon aus: selbst und ständig.“

Auf die Frage, ob sie manchmal das Angestelltenverhältnis vermisst, sagt sie: „Ich denke, alles hat Vor- und Nachteile. Ich habe immer gerne in meinem Beruf gearbeitet, aber genieße es nun auch, mein eigener Herr zu sein.“

Und so brutzelt Yonca Ciftcioglu an diesem Tag weiter Würste und frittiert Pommes, hoch oben in ihrem mobilen Gefährt. Für die Zukunft wünscht sich die Foodtruckerin, „dass meine Currywurst – mit geheimem Soßenrezept – weiterhin gut ankommt“. Und sie ergänzt: „Toll wäre natürlich auch, beim Volksfest dabei zu sein.“ Denn als Unternehmerin weiß sie: „Jede verkaufte Wurst lohnt sich.“

So konsumieren Arbeitnehmer

Der Foodtruck-Hype begann vor etwa zehn Jahren in den USA. Damals packte Spitzenkoch Roy Choi in Los Angelas koreanisches Barbecue in eine mexikanische Tortilla, die er mit einer Spezialsoße veredelte und anschließend aus einem Truck heraus verkaufte. Nachfolger gab es schnell – auch in Deutschland. Genaue Daten, wie viele Foodtrucks es aktuell in der Region Heilbronn-­Franken und in Baden-Württemberg gibt, liegen nicht vor. Jedoch ist ersichtlich, dass die Foodtruck-Szene stetig wächst.

Die GFK (Growth from Knowledge) Nürnberg hat Berufstätige nach ihren täglichen Essgewohnheiten gefragt. Das Ergebnis: Die meisten Arbeitnehmer essen mittags, was sie mitgebracht haben. Gleich danach folgen die „Sandwiches aus nahe gelegenen Geschäften“. 29 Prozent gaben an, Gerichte von Foodtrucks zu essen. „Wenn man also davon ausgeht, dass jeder durchschnittlich 5 Euro netto täglich am Foodtruck bezahlt, ergibt sich im Jahr ein Potenzial von 14,3 Milliarden Euro – Urlaubszeit mitberücksichtigt“, heißt es weiter in der Umfrage. Im Internet können Foodtruck-Liebhaber den passenden Foodtruck in der Umgebung suchen.

Wo genau Yonca Ciftcioglu mit ihrem Curryass-Foodtruck von Montag bis Samstag steht, erfahren Interessierte im Netz. Auch für Caterings sowie Veranstaltungen ist der Foodtruck buchbar.