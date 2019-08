Themen in diesem Artikel Crailsheim

Lange standen die Geschäftsräume in der Karlstraße 10 leer. Seit ein paar Wochen lässt Fielmann einen Teil des ehemaligen Sportgeschäftes umbauen und will am 29. August eröffnen.

Ende 2017 sorgte die Nachricht, dass das alteingesessene Crailsheimer Sporthaus Leiberich nach 154 Jahren den Geschäftsbetrieb aufgibt, für großes Erstaunen. Nach dem Ausverkauf standen die Verkaufsräume leer und Eigentümer Thomas Leiberich gab der Presse keine Auskunft, was damit passieren sollte. Bald kursierten Gerüchte über einen Umzug der Fielmann-Filiale, die aber weder von Fielmann noch von Leiberich offiziell bestätigt wurden. Nun ist der Umbau offensichtlich und Fielmann hat bestätigt, am Donnerstag, 29. August, das neue Geschäft eröffnen zu wollen. Bis zum Mittwoch, 28. August, werde man noch in der alten Filiale verkaufen, um tags darauf nahtlos den Betrieb auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufzunehmen, sagt Tanja Weiermann, die stellvertretende Filialleiterin in Crailsheim.

Fielmann ist in Crailsheim seit 2007 vor Ort

Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg hatte sich bereits im Mai 2007 den Crailsheimer Standort und das hiesige Kundenpotenzial gesichert und sein Filialnetz um die Standorte in Schwäbisch Hall, Aalen und Ansbach dichter gezurrt. „Die Zahl unserer Kunden hat seither stetig zugenommen. Etwa jeder zweite Crailsheimer Brillenträger kauft seine Brille bei uns“, heißt es auf Presse­nachfrage. „Der Umzug wird notwendig, weil unsere derzeitige Niederlassung dem Kundenansturm so nicht mehr auf Dauer gewachsen ist. Um unsere Kunden schneller bedienen zu können und Wartezeiten zu vermeiden, haben wir deshalb nach geeigneten neuen Räumlichkeiten gesucht, die uns entsprechend zusätzlichen Raum dafür bieten“, begründet Tobias Plöger, bei Fielmann für Kommunikation zuständig, den Umzug.

Wartezeiten sollen in der neuen Filiale auf ein Minimum reduziert werden

Auf einer Teilfläche des ehemaligen Sportgeschäfts kann die Zahl der Beratungstische von vier auf sechs erhöht und auch die Zahl der Refraktionsräume zur Augenprüfung von zwei auf drei erweitert werden. Das alles mit dem Ziel, die Wartezeiten auf ein Minimum reduzieren zu können.

„Der Standort direkt gegenüber der alten Niederlassung ist optimal“, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung, „weil die Kunden nicht lange nach uns suchen müssen.“ Der Umzug sei zudem ein Bekenntnis zur Crailsheimer Innenstadt.

Die Filiale in der Horaffenstadt wird von Mario Schmidt geleitet, dem, einschließlich der Auszubildenden, rund 15 Mitarbeiter zur Seite stehen. Fielmann will künftig noch weitere Mitarbeiter einstellen.

