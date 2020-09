in voller Montur mit Hose und Jacke, Helm und Atemschutzgerät. „Das sind rund 23 Kilogramm Zusatzgewicht“, rechnete Jürgen Voß zusammen. „Da kommt man schnell ins Schwitzen.“ Die Morgensonne wärmte schon gut, als sich vier Kameraden der Feuerwehr Crailsheim am vergangenen Sonntag am Start-Ziel-Bogen im Rotebachring in Roßfeld trafen, um gemeinsam den zehn Kilometer langen Crailsheim Virtual Run zu laufen. Trotz der spätsommerlichen Temperaturen erschienen die Feuerwehr’lermit Hose und Jacke, Helm und Atemschutzgerät. „Das sind rund 23 Kilogramm“, rechnete Jürgen Voß zusammen. „Da kommt man schnell ins Schwitzen.“

Dass Jürgen Voß, Thomas Haas, Patrick Breuer und Leo Langensteiner, die am vergangenen Sonntag auf die Strecke gingen, und die übrigen 21 Kameraden der Crailsheimer Feuerwehr, die sich ebenfalls an der Aktion beteiligen, in diesem Outfit keine Rekordzeit liefen, liegt auf der Hand. Anstatt zu joggen, mussten sie so schwer beladen ohnehin einen Walking-Schritt einlegen.

Aber um Bestzeiten gehe es auch gar nicht, erklärt Hannes David, stellvertretender Zugführer bei der Feuerwehr Crailsheim: „Spaß haben, fit bleiben und Werbung für die Feuerwehr machen, das sind die Gründe, warum wir den Crailsheim Virtual Run in Feuerwehr-Ausrüstung laufen."

Feuerwehr Crailsheim nimmt ihren Auftrag ernst

Die Mitglieder wollten nach außen zeigen, dass Sport für sie dazugehöre. „Die Feuerwehr ist keine träge, bierbäuchige Truppe, sondern sie hält sich fit und nimmt ihren Auftrag ernst“, so David. Zum Sportprogramm, an dem die Mitglieder teilnehmen, gehört beispielsweise das Trainings- und Ernährungsprogramm des Feuerwehrverbands „Fit for Fire Fighting“.

Im vergangenen Jahr war eine Gruppe von 20 Feuerwehrleuten beim Crailsheimer Sparkassenlauf gestartet – ebenfalls in Einsatzkleidung. „Aus dem ganzen Stadtgebiet und darüber hinaus hatten Feuerwehrkameraden mitgemacht. Das war ein toller Gruppenevent." Die Zuschauer entlang der Strecke in der Crailsheimer Innenstadt hatten den laufenden Feuerwehrmitgliedern reichlich Applaus gespendet. David: „Es war die logische Konsequenz, dass wir nach dem letztjährigen Fünf-Kilometer-Lauf in diesem Jahr auf die Zehn-Kilometer-Distanz gehen."

Da der Stadtlauf wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde, starten die Kameraden nun also beim virtuellen Stadtlauf – jeder für sich, oder wie am Sonntag in einer kleinen Gruppe, aber doch alle gemeinsam.

Sportlicher Effekt

Hannes David ist die hügelige Strecke am Reußenberg auch schon gelaufen. Eine Stunde und 44 Minuten hat er dafür gebraucht. „Es ist nicht so, dass die Zeit gar keine Rolle spielt“, sagt der 38-Jährige. „Über zwei Stunden wollte ich nicht laufen. Bei einer solchen Zeit fehlt der sportliche Effekt.“ David bezeichnet sich selbst als „keinen guten Läufer“: „Klettern und Bergsteigen mache ich lieber.“ Trotzdem habe ihm der Virtual Run viel Spaß gemacht – trotz schwerer Ausrüstung und Atemschutzgerät. Die Folgen spürte er noch tagelang. „Ich hatte massiven Muskelkater in den Schienbeinen“, so David.

Nach einer Stunde, 31 Minuten und 34 Sekunden überschritten auch Jürgen Voß, Thomas Haas, Patrick Breuer und Leo Langensteiner am Sonntag die Ziellinie – mit strahlenden Gesichtern und gut trainierten Beinmuskeln.