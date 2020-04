Wie die Polizei mitteilt, meldete eine Zeugin am Montag gegen 16 Uhr, dass drei Jugendliche am Skate-Park hinter dem Gymnasium in der Bürgermeister-Demuth-Allee mehrere Sträucher in Brand gesetzt hätten. Dann seien sie geflüchtet, einer auf einem BMX-Rad. Eine Familie, die in der Nähe wohnt, bemerkte den Rauch. Die Kinder der Familie zögerten nicht lange, rückten mit Wasser, Spritzpistolen und Feuerwehrhelmen an und löschten die Flammen. Ein Feuerwehreinsatz war somit nicht mehr nötig. Die Polizisten vor Ort lobten die Kinder für ihre Leistung.

Es entstand nur geringer Sachschaden. Die Polizei Crailsheim sucht, Telefon 07951 480-0, sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den drei Jugendlichen geben können.