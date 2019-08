Themen in diesem Artikel Crailsheim

Wo in Crailsheim kann das Festival des Vereins Adieu Tristesse stattfinden? Nachdem am Fallteich nichts geht, stellt die Stadt das Gelände des Baubetriebshofs.

Der Kulturverein Adieu Tristesse ist immer wieder auf der Suche nach neuen Veranstaltungsorten. Unvergessen sind die Konzertabende hinterm Diebs­turm, im Biergarten in Saurach oder im Fallteich-Steinbruch. Dort sollte in diesem Jahr (wie schon 2017) ein Festival über die Bühne gehen, doch der amtliche Naturschutz macht nicht mit. Da das eintägige Festival schon am kommenden Freitag stattfindet, war guter Rat teuer. Mithilfe der Stadtverwaltung konnte kurzfristig ein neuer Standort gefunden werden, der zwar kein Steinbruch ist, aber auch seinen ganz eigenen Reiz hat: das Gelände des städtischen Baubetriebshofs in der Ludwig-Erhard-Straße (neben dem Hangar).

Festival „Vom Rockabilly kommt so schnell keiner mehr los“ 8000 bis 10 000 Rockabellas, Teddies und auch ganz gewöhnliche Leute bevölkerten drei Tage lang das Festival.

Beim „Rollin’ Rocks“-Festival gibt es drei Auftritte

Dort gibt es am Freitag, 9. August, ab 17 Uhr drei Auftritte: „The Kaams“ aus Italien sowie „Fox and Bones“ und James Leg aus den USA. Im Verein herrscht Erleichterung darüber, dass die Veranstaltung nicht abgesagt werden muss. Über sich selbst schreibt Adieu Tristesse: „Unbequem, liebenswürdig, bunt, kreativ, kritisch und vor allem offen wollen wir uns präsentieren. Wir machen, was andere lassen, und lassen, was andere machen. Dadurch wollen wir eine Lücke schließen, gemeinsam neue Nischen schaffen und dem Gefühl Heimat eine Grundlage geben.“

