Gute Nachrichten für das Crailsheimer Jugendbüro: Das Sommerferienprogramm und die Stadtranderholung für Kinder und Jugendliche können auch in diesem Jahr veranstaltet werden – trotz Corona. Wegen der Pandemie gibt es allerdings mehrere Auflagen (siehe Inforubrik). Die Organisatorinnen Katja Kliemank, Sabrina Hofmann und Katharina Kalteiß vom Jugendbüro freuen sich trotzdem darauf, dass es losgeht.

Veranstaltungen unter freiem Himmel

Mehr als 100 Veranstaltungen werden beim Ferienprogramm heuer angeboten, sagen Kliemank und Hofmann. Der Fokus liege auf Events und Ausflügen unter freiem Himmel, weshalb die beiden auf gutes Wetter im Sommer hoffen. Neu ist unter anderem ein Ausflug zum Fußballgolf nach Pleinfeld und eine Alpaka-Wanderung. Ein weiterer Höhepunkt: ein Erlebnistag am Brombachsee.

Ein Heft mit allen Veranstaltungen wird es in diesem Jahr aber nicht geben, dafür kann man die Angebote wird es in diesem Jahr aber nicht geben, dafür kann man die Angebote online einsehen . Die Vorlaufzeit dafür war zu kurz, erklären die Organisatorinnen. Bis vor Kurzem habe noch nicht festgestanden, ob und wie das Sommerferienprogramm über die Bühne geht. Erst seit Montag letzter Woche seien die Vorgaben bekannt.

Außerdem stehen noch nicht alle Angebote fest, von einigen Einrichtungen und Partnern gebe es erst im Laufe der Woche eine Rückmeldung. Doch selbst wenn die Hefte fertig gewesen wären: Deren Verteilung an die Schüler wäre beim momentanen Schulbetrieb schwierig geworden.

Die Stadtranderholung wird heuer unter dem Motto „In 50 Stunden um die Welt“ veranstaltet, sagt Katharina Kalteiß, Leiterin des Crailsheimer Jugendbüros. Dabei lernen die Teilnehmer Länder und Kontinente auf kindgerechte Art kennen.

Die erste Woche des Ferienlagers im Schönebürgwald für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren geht vom 3. bis 7. August über die Bühne, die zweite von 10. bis 14. August.

Dabei können heuer nur je 75 Kinder teilnehmen, statt wie sonst 150. Diese werden in Gruppen von maximal zehn Kindern eingeteilt. Hinzu kommen 25 Betreuer. Die Anmeldefrist ist bereits abgelaufen. Die Teilnehmer, die sich zuerst angemeldet haben und nach wie vor dabei sein wollen, bekommen die Plätze.

Eines wird es in diesem Jahr aber nicht geben: eine Ausweichmöglichkeit. Denn ein Umzug in eine Halle sei aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht möglich. Bei „enorm schlechtem Wetter“ müsse die Veranstaltung abgesagt werden, so Kalteiß.

Nun sei in den nächsten Wochen viel Planungs- und Kopfarbeit nötig, meint die Jugendbüroleiterin, sowohl für die Stadtranderholung als auch für das Sommerferienprogramm. Aber: Die Vorfreude überwiege.