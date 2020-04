Nach nur sechs Monaten Bauzeit wird am Gründonnerstag der neue Straßenabschnitt der Dr.-Bareilles-Straße (L2218) in Crailsheim offiziell für den Verkehr freigegeben. Die Verkehrsader wurde um etwa 100 Meter Richtung Norden verlegt. Damit macht sich der Verpackungsmaschinenhersteller Schubert auch selbst ein Ostergeschenk: Mit dieser Baumaßnahme, die seit vielen Jahren geplant wurde, ist endlich Platz für die dringend benötigte Standorterweiterung gegeben.

Keine Feier geplant

Eigentlich hätte die Eröffnung des neu gebauten Straßenabschnitts der L2218 mit einem kleinen Fest für die an der Planung involvierten Mitarbeiter und die Geschäftsleitung von Gerhard Schubert, allen Baubeteiligten und Vertretern der Stadtverwaltung begangen werden sollen. Doch die Coronavirus-Pandemie lässt dies derzeit nicht zu. Trotz alledem freut sich das Crailsheimer Unternehmen über die Fertigstellung der Baumaßnahme. „Mit der erfolgreichen und sehr schnellen Verlegung der Landesstraße haben wir nun die Voraussetzungen für unsere Standorterweiterung auf den neu gewonnenen Flächen geschaffen“, äußert sich Firmengründer Gerhard Schubert zufrieden.

Vor sechs Monaten, fast auf den Tag genau, fand am 8. Oktober 2019 der Spatenstich für die Verlegung der Landesstraße statt. Auf 860 Metern wurden die Straße und der Fahrradweg Richtung Norden verlegt, um Flächen für die geplante Standorterweiterung des stetig wachsenden Unternehmens frei zu machen. Sobald sich die wirtschaftliche Situation nach der Corona-Krise wieder stabilisiert hat, sollen in den nächsten Jahren weitere Montageflächen und Büros für bis zu 300 neue Mitarbeiter entstehen, teilt Schubert in einer Pressemitteilung mit.

Bei den Straßenbauarbeiten, für die das Satteldorfer Bauunternehmen Leonhard Weiss verantwortlich war, wurden rund 15 000 Kubikmeter an Bodenmaterial bewegt. Und das in einer rekordverdächtigen Netto-Bauzeit von nur etwa 20 Wochen. Außerdem wurden als ökologische Ausgleichsmaßnahme 35 Bäume neu gepflanzt sowie der bestehende Lärmschutzwall mit Lärmschutzwand zum Wohngebiet Kreuzberg vergrößert. Dieser ist nun 3,5 Meter hoch. Die gesamte Straßenverlegung kostete rund fünf Millionen Euro und wurde komplett von der Firma Schubert bezahlt.

Lange Planungshistorie

So kurz die eigentliche Bauzeit war, umso länger ist die Planungsgeschichte der Straßenverlegung. Bereits vor rund 15 Jahren reifte die Idee bei Gerhard Schubert, das Unternehmensgelände in Richtung Norden erweitern zu wollen. Um dies erreichen zu können, musste jedoch die Landesstraße verlegt werden. Seit 2014 wurde die Maßnahme intensiv mit der Stadt Crailsheim und verschiedenen Interessensgruppen von Bürgern, Grundbesitzern, Anwohnern und Umweltverbänden sowie dem Regierungspräsidium in Stuttgart diskutiert. Schließlich gab die Stadt Crailsheim grünes Licht zur Planung und Umsetzung der Baumaßnahmen.

„Für Gerhard Schubert ist die Werkserweiterung ein klares Bekenntnis zum Standort Crailsheim. Wir wollen in den nächsten Jahren rund 30 Millionen Euro investieren und viele neue Arbeitsplätze schaffen. Mit der erfolgreichen Verlegung der Dr.-Bareilles-Straße können nun die weiteren Baumaßnahmen auf unserem Gelände starten“, erläutert der geschäftsführender Gesellschafter Ralf Schubert.