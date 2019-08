Themen in diesem Artikel Crailsheim

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen kann vieles, sogar den Wert einer Kommune errechnen: Crailsheim ist mit 356 Millionen Euro veranschlagt.

Es war, schreibt die Finanzverwaltung im Vorwort der Eröffnungsbilanz, eine „große Herausforderung“ das städtische Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik umzustellen. Was Doping ist, weiß jeder, aber was zum Teufel ist Doppik? Es ist die doppelte Buchführung in Konten, also ein auf der doppelten Kontoführung basierendes Rechnungssystem. Etwas, was in der Privatwirtschaft schon seit Jahrhunderten gemacht wird und nun auch in der öffentlichen Verwaltung durchgesetzt werden soll.

Was ist mit dem „Wert Crailsheims“ gemeint?

Während in der bisherigen Kameralistik nur Zahlungseingänge und -ausgänge benannt sind, wird in der Doppik beispielsweise auch der Ressourcenverbrauch berücksichtigt, weil Ertrag und Aufwand gegenübergestellt werden. Das ermöglicht generationengerechte Haushaltspolitik, wenn danach geschaut wird, dass die jetzige Generation nicht auf Kosten der nächsten lebt.

Elementarer Bestandteil der Doppik ist die Eröffnungsbilanz zum Stichtag der Einführung der doppelten Buchführung – im Fall Crailsheim also zum 1. Januar 2015. Die Erstellung dieser Bilanz war ein Kraftakt, es musste quasi alles, was im Besitz der Stadt ist, gezählt, gewogen und gemessen werden. Nun liegt diese Bilanz vor. Sie weist eine Bilanzsumme von 356.164.428,66 Euro aus. Was sagt diese Zahl aus? Stellt sie den Wert der Stadt dar? Aber was genau ist mit ‚Wert’ und ‚Stadt’ gemeint? In den 356 Millionen Euro steckt alles drin, was der Stadt als Gebietskörperschaft gehört: Grundstücke, Straßen, Gebäude, Wälder, Kläranlagen, Kunstgegenstände, Friedhöfe, Fahrzeuge, Maschinen, Sportplätze, und, und, und. Es ist aber auch das Finanzvermögen der Stadt enthalten.

Diskussion über Wert führt in die Philosophie

Die Eröffnungsbilanz hat laut Rathaus eine „fundamentale Bedeutung“, weil in ihr erstmals Vermögen und Schulden der Stadt vollständig erfasst werden. Wenn bei der Aufstellung Fehler gemacht werden, wirkt sich dies auf folgende Jahresabschlüsse aus, etwa durch zu hohe oder zu niedrige Abschreibungen. Also hat man sich in Crailsheim Zeit für die Bilanz genommen. Die „große He­rausforderung“ sei nun mit „vereinten Kräften“ gemeistert worden. Das sieht auch der Gemeinderat so, er stellte in seiner jüngsten Sitzung per Beschluss die Eröffnungsbilanz fest.

Sie soll die tatsächliche Vermögens- und Schuldenlage der Stadt darstellen. Also wurde der Entwurf der Finanzverwaltung der Revision vorgelegt. Die Prüfer im Rathaus meldeten schnell Korrekturbedarf an – etwa bei den städtischen Waldflächen, wo immerhin mehr als zwei Millionen Quadratmeter fehlten. Diese und andere Korrekturen werden in den Jahresabschluss 2020 eingearbeitet. Eine rückwirkende Korrektur würde einen „unverhältnismäßigen Mehraufwand“ mit sich bringen, so die Verwaltung.

Kann man jetzt sagen, dass die Große Kreisstadt Crailsheim 356 Millionen Euro wert ist? Ja und nein. Aus doppischer Sicht ist festzustellen, dass dieser Betrag die Bilanzsumme ist. Aber natürlich besteht die Stadt auch aus ganz viel privatem Grundbesitz und Geldvermögen. Und vor allem aus dem intellektuellen und emotionalen Vermögen von fast 35.000 Einwohnern.

Und schon ist man in philosophischen Gefilden. Wie hoch ist der Wert Crailsheims tatsächlich? Letztendlich ist er nicht bezifferbar, weil er unendlich ist, weil er Heimat und Geborgenheit bedeutet, also immaterielle Komponenten umfasst. Der Philosoph Immanuel Kant fällt einem ein, der gesagt, hat, dass der Mensch keinen (materiellen) Wert habe, aber Würde. Also etwas, was unbezahlbar ist. Andererseits: In einer kapitalistischen Welt hat alles seinen Preis. Der des Menschen ist, rein materiell betrachtet, nicht sehr hoch: vor allem Sauer-, Kohlen-, Wasser- und Stickstoff, dazu noch ein paar andere Elemente des Periodensystems. Da kommen nur ein paar Euros raus.

Doppik hat Vorteile

Zurück in die Niederungen der Doppik. Auch sie kann den tatsächlichen Wert auch nur eines Menschen nicht bemessen. Aber sie kann dafür sorgen, dass Rathaus und Gemeinderat die städtischen Finanzen besser steuern und kontrollieren können, sie schafft mehr Kostentransparenz für die Bürgerschaft und sie misst der intergenerativen Gerechtigkeit die Bedeutung bei, die sie schon lange haben sollte.

